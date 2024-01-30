Администрация Перми будет заключать соглашения с перевозчиками на семь лет

Власти отмечают, что решение напрямую связано со сроком службы автобусов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми с 2025 планируют заключать контракты с перевозчиками на семь лет, а не на пять, как это было ранее. В мэрии пояснили, что долгосрочное соглашение предполагает ряд гарантий для исполнителей услуг и заказчиков.

«Департамент транспорта администрации Перми находится в диалоге с перевозчиками для проработки оптимальных условий работы для обеих сторон. Из-за срока службы автобусов принято решение увеличить срок действия контрактов (до семи лет — прим. URA.RU)», — пресс-службу профильного департамента цитирует «Коммерсант-Прикамье».

Городские власти уже начали подготовку к конкурсным процедурам по распределению маршрутов. Действующие контракты с перевозчиками заканчиваются в 2025 году.

В середине прошлого года пермские перевозчики просили у мэрии увеличить срок эксплуатации автобусов до 10 лет. На тот момент максимальный срок был равен семи годам.