29 августа 2023

Пермские переводчики попросили власти увеличить срок эксплуатации автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автобус, автовокзал пермь
Средний возраст автопарка в Перми — 3,5 года Фото:

Перевозчики в Перми попросили у городского департамента транспорта увеличить срок эксплуатации автобусов до 10 лет. Сейчас максимальный срок эксплуатации автобусов составляет семь лет.

«Пермские перевозчики попросили увеличить срок эксплуатации автобусов до 10 лет. Такое предложение поступило на заседании рабочей группы по пассажирским перевозкам в Пермской торгово-промышленной палате», — сообщает «Текст». Повышение сроков эксплуатации предлагалось ввести при перезаключении контрактов в 2025 году.

Как сообщили в департаменте транспорта, вопрос тщательно проанализируют с учетом состояния автопарка и экономической ситуации. На данный момент на большую часть маршрутов в Перми заключены контракты до 2025 года. Средний возраст транспорта в автопарке города составляет 3,5 года.

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Перевозчики в Перми попросили у городского департамента транспорта увеличить срок эксплуатации автобусов до 10 лет. Сейчас максимальный срок эксплуатации автобусов составляет семь лет. «Пермские перевозчики попросили увеличить срок эксплуатации автобусов до 10 лет. Такое предложение поступило на заседании рабочей группы по пассажирским перевозкам в Пермской торгово-промышленной палате», — сообщает «Текст». Повышение сроков эксплуатации предлагалось ввести при перезаключении контрактов в 2025 году. Как сообщили в департаменте транспорта, вопрос тщательно проанализируют с учетом состояния автопарка и экономической ситуации. На данный момент на большую часть маршрутов в Перми заключены контракты до 2025 года. Средний возраст транспорта в автопарке города составляет 3,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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