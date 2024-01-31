В Березниках завод потратит миллиарды рублей на проведение взрывных работ

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Качканар. Подрыв горной породы на Северном карьере. КГОК, промышленный взрыв
Взрывные работы будут проводиться на карьере, где добывают известняк Фото:

ООО «Кузбасс Энерго Сервис» проведет взрывные работы для АО «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ, Пермский край). О решении, принятом советом директоров завода, сообщается на сайте раскрытия информации «Скрин». Из размещенного в Сети сообщения следует, что взрывные работы будут проводиться на месторождении известняка в Александровском округе. Стоимость договора стороны оценили в 3,1 млрд рублей.

«Подрядчик (ООО „Кузбасс Энерго Сервис“) обязуется по заданию заказчика выполнить работы по проведению взрывных работ, добыче, переработке горной массы в готовый продукт путем дробления, сортировки горной массы на карьере на территории муниципального образования г. Александровск… Общая цена договора: 3 128 508 720 рублей 00 копеек, с НДС», — говорится в сообщении.

Cодовый завод в Березниках (АО «БСЗ) является старейшим производителем кальцинированной соды в СНГ. Юрлицо управляется холдингом «Башкирская химия». Ранее АО «БСЗ» заключило крупную сделку по поставке технической соды, щебеночно-песчаной смеси, известнякового камня и другой продукции в Башкирию.

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ООО «Кузбасс Энерго Сервис» проведет взрывные работы для АО «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ, Пермский край). О решении, принятом советом директоров завода, сообщается на сайте раскрытия информации «Скрин». Из размещенного в Сети сообщения следует, что взрывные работы будут проводиться на месторождении известняка в Александровском округе. Стоимость договора стороны оценили в 3,1 млрд рублей. «Подрядчик (ООО „Кузбасс Энерго Сервис“) обязуется по заданию заказчика выполнить работы по проведению взрывных работ, добыче, переработке горной массы в готовый продукт путем дробления, сортировки горной массы на карьере на территории муниципального образования г. Александровск… Общая цена договора: 3 128 508 720 рублей 00 копеек, с НДС», — говорится в сообщении. Cодовый завод в Березниках (АО «БСЗ) является старейшим производителем кальцинированной соды в СНГ. Юрлицо управляется холдингом «Башкирская химия». Ранее АО «БСЗ» заключило крупную сделку по поставке технической соды, щебеночно-песчаной смеси, известнякового камня и другой продукции в Башкирию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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