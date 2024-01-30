Гипермаркет «О’кей» сократит площадь торгового зала в Сургуте

31 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Гипермаркет «О’кей» сократит свою площадь для боулинг-ресторана Фото: Денис Моргунов © URA.RU (фото из архива) Гипермаркет «О’кей», расположенный в ТРЦ «Аура» в Сургуте (ХМАО), сократит свою площадь приблизительно на 2200 метров квадратных для боулинг-ресторана. Новое заведение откроется осенью, а в гипермаркете будет сделана перепланировка. Однако «О’кей» продолжит работу в прежнем режиме, сообщила URA.RU менеджер по маркетингу «Ауры» Екатерина Егорова. «Гипермаркет «О’кей» не прекратит свою работу ни на один день. Он частично сокращает свою площадь, где откроется боулинг-ресторан. Для нового заведения освобождается зона — около 2 200 метров квадратных, там, раньше были расположены тележки. Сейчас «О’кей» пересматривает планировку, делает небольшую реконструкцию. Ассортимент товаров в гипермаркете также сохранит свои объемы» не сократит ассортимент», — прокомментировала Егорова.



Боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl откроет в Сургуте бизнесмен из Тюмени Артем Рахмеев. Заведение расположится в «Ауре», на части площадей гипермаркета «О’кей».



Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском ТЦ «Сити Молл» закрылся «О’кей», его место занял гипермаркет «Лента». После ухода сетевого гиганта торговые помещения в центре пустовали более трех месяцев.

Гипермаркет «О’кей», расположенный в ТРЦ «Аура» в Сургуте (ХМАО), сократит свою площадь приблизительно на 2200 метров квадратных для боулинг-ресторана. Новое заведение откроется осенью, а в гипермаркете будет сделана перепланировка. Однако «О’кей» продолжит работу в прежнем режиме, сообщила URA.RU менеджер по маркетингу «Ауры» Екатерина Егорова. «Гипермаркет «О’кей» не прекратит свою работу ни на один день. Он частично сокращает свою площадь, где откроется боулинг-ресторан. Для нового заведения освобождается зона — около 2 200 метров квадратных, там, раньше были расположены тележки. Сейчас «О’кей» пересматривает планировку, делает небольшую реконструкцию. Ассортимент товаров в гипермаркете также сохранит свои объемы» не сократит ассортимент», — прокомментировала Егорова. Боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl откроет в Сургуте бизнесмен из Тюмени Артем Рахмеев. Заведение расположится в «Ауре», на части площадей гипермаркета «О’кей». Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском ТЦ «Сити Молл» закрылся «О’кей», его место занял гипермаркет «Лента». После ухода сетевого гиганта торговые помещения в центре пустовали более трех месяцев.