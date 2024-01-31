Путин поддержал идею жителей ХМАО о создании музея трудовых династий на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею геофизиков из ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать на ВДНХ музей трудовых династий. Передать такое предложение главе государства семья геофизиков Рещиковых попросила героя ДНР Артема Жогу во время его посещения Ханты-Мансийска. Информация опубликована на сайте регионального отделения «Единой России» ХМАО.

«Владимир Путин поддержал идею югорчан о создании музея трудовых династий на ВДНХ в Москве. Эту просьбу от югорской семьи геофизиков главе государства передал Герой ДНР, экс-командир батальона „Спарта“, Артем Жога, который посетил Ханты-Мансийск в конце прошлой недели», — указано в публикации.

Жога встретился с представителями трудовых династий Югры в окружной столице 26 января. Рещиковы попросили его передать Путину письмо с просьбой об открытии музея. «Я недавно был в Ханты-Мансийске, замечательный город. Трудовая династия геофизиков, Наталья Петровна и Денис Георгиевич Рещиковы, выступили с предложением о создании в одном из павильонов ВДНХ в Москве мультимедийного музея, посвященного трудовым династиям страны, который будет рассказывать о культурном наследии, где будут представлены уникальные архивы, семейные реликвии. Эта трудовая династия готова сотрудничать и участвовать в развитии такого музея», — заявил Жога президенту.

Путин идею одобрил. «Предложение создать на ВДНХ отдельную экспозицию, посвященную трудовым династиям, безусловно, будет поддержано», — ответил глава государства.

Ранее URA.RU писало о предложении Рещиковых создать в одном из павильонов на ВДНХ в Москве постоянно действующую мультимедийную экспозицию. Семья потомственных геофизиков из ХМАО попросила героя ДНР передать главе государства письмо с их идеей.