Путин призвал банки России не бояться санкций и начать работу в новых регионах

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Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки начать работу в новых регионах России и не бояться санкций. Об этом он заявил на совещании социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

«Боялись раньше санкций, но все уже случилось, чего бояться то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — заявил Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия-1». Президент отметил, что это обращение относится и крупным российским финансовым учреждениям.

Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Также он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ, пенсии и другие выплаты идут регулярно

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Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки начать работу в новых регионах России и не бояться санкций. Об этом он заявил на совещании социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. «Боялись раньше санкций, но все уже случилось, чего бояться то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — заявил Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия-1». Президент отметил, что это обращение относится и крупным российским финансовым учреждениям. Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Также он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ, пенсии и другие выплаты идут регулярно
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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