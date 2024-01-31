Путин призвал банки России не бояться санкций и начать работу в новых регионах

31 января 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки начать работу в новых регионах России и не бояться санкций. Об этом он заявил на совещании социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. «Боялись раньше санкций, но все уже случилось, чего бояться то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — заявил Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия-1». Президент отметил, что это обращение относится и крупным российским финансовым учреждениям. Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Также он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ, пенсии и другие выплаты идут регулярно

Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки начать работу в новых регионах России и не бояться санкций. Об этом он заявил на совещании социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. «Боялись раньше санкций, но все уже случилось, чего бояться то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — заявил Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия-1». Президент отметил, что это обращение относится и крупным российским финансовым учреждениям. Путин потребовал не допускать резкого сокращения ставок и зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Также он отметил хороший темп интеграции новых регионов РФ, пенсии и другие выплаты идут регулярно