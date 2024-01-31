31 января 2024

Авиакомпания «Россия» состыковала субсидированные маршруты из ХМАО и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
На самолете из ХМАО и обратно можно быстрее добираться до  Иркутской области Фото:

Авиакомпания «Россия» продумала удобные и быстрые маршруты из Ханты-Мансийска (ХМАО) в Иркутскую область и Приморский край и обратно. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиаторщина».

«С конца января авиакомпания „Россия“ наконец-то состыковала свои рейсы Ханты-Мансийск — Красноярск и Красноярск — Владивосток, в том числе в обратном направлении. Пересадка между рейсами в сибирском хабе авиаперевозчика — в аэропорту Емельяново составляет 3,4 часа», — написали в telegram-канале «Авиаторщина». Жители ХМАО смогут добираться до Владивостока и обратно — всего за 11,5 часа.

Также был скорректирован рейс Ханты-Мансийск — Красноярск теперь также комфортно стыкуется в Емельяново и с рейсом в Иркутск (время в пути — почти 8,5 часа), аналогично и в обратном направлении (6,5 часа соответственно). Удобные стыковочные рейсы из ХМАО в Иркутск и Владивосток есть только по пятницам, а обратно — по понедельникам. Компания на официальном сайте дополнила, что все эти рейсы субсидируются, в стоимость авиабилетов включен провоз багажа.

Росавиация ранее утвердила список субсидируемых межрегиональных маршрутов на этот год. В него вошли более 20 маршрутов в ХМАО. Софинансирование с регионом составило 50%

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Авиакомпания «Россия» продумала удобные и быстрые маршруты из Ханты-Мансийска (ХМАО) в Иркутскую область и Приморский край и обратно. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». «С конца января авиакомпания „Россия“ наконец-то состыковала свои рейсы Ханты-Мансийск — Красноярск и Красноярск — Владивосток, в том числе в обратном направлении. Пересадка между рейсами в сибирском хабе авиаперевозчика — в аэропорту Емельяново составляет 3,4 часа», — написали в telegram-канале «Авиаторщина». Жители ХМАО смогут добираться до Владивостока и обратно — всего за 11,5 часа. Также был скорректирован рейс Ханты-Мансийск — Красноярск теперь также комфортно стыкуется в Емельяново и с рейсом в Иркутск (время в пути — почти 8,5 часа), аналогично и в обратном направлении (6,5 часа соответственно). Удобные стыковочные рейсы из ХМАО в Иркутск и Владивосток есть только по пятницам, а обратно — по понедельникам. Компания на официальном сайте дополнила, что все эти рейсы субсидируются, в стоимость авиабилетов включен провоз багажа. Росавиация ранее утвердила список субсидируемых межрегиональных маршрутов на этот год. В него вошли более 20 маршрутов в ХМАО. Софинансирование с регионом составило 50%
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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