Авиакомпания «Россия» состыковала субсидированные маршруты из ХМАО и обратно

01 февраля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

На самолете из ХМАО и обратно можно быстрее добираться до Иркутской области Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Авиакомпания «Россия» продумала удобные и быстрые маршруты из Ханты-Мансийска (ХМАО) в Иркутскую область и Приморский край и обратно. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». «С конца января авиакомпания „Россия“ наконец-то состыковала свои рейсы Ханты-Мансийск — Красноярск и Красноярск — Владивосток, в том числе в обратном направлении. Пересадка между рейсами в сибирском хабе авиаперевозчика — в аэропорту Емельяново составляет 3,4 часа», — написали в telegram-канале «Авиаторщина». Жители ХМАО смогут добираться до Владивостока и обратно — всего за 11,5 часа. Также был скорректирован рейс Ханты-Мансийск — Красноярск теперь также комфортно стыкуется в Емельяново и с рейсом в Иркутск (время в пути — почти 8,5 часа), аналогично и в обратном направлении (6,5 часа соответственно). Удобные стыковочные рейсы из ХМАО в Иркутск и Владивосток есть только по пятницам, а обратно — по понедельникам. Компания на официальном сайте дополнила, что все эти рейсы субсидируются, в стоимость авиабилетов включен провоз багажа. Росавиация ранее утвердила список субсидируемых межрегиональных маршрутов на этот год. В него вошли более 20 маршрутов в ХМАО. Софинансирование с регионом составило 50%

Авиакомпания «Россия» продумала удобные и быстрые маршруты из Ханты-Мансийска (ХМАО) в Иркутскую область и Приморский край и обратно. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». «С конца января авиакомпания „Россия“ наконец-то состыковала свои рейсы Ханты-Мансийск — Красноярск и Красноярск — Владивосток, в том числе в обратном направлении. Пересадка между рейсами в сибирском хабе авиаперевозчика — в аэропорту Емельяново составляет 3,4 часа», — написали в telegram-канале «Авиаторщина». Жители ХМАО смогут добираться до Владивостока и обратно — всего за 11,5 часа. Также был скорректирован рейс Ханты-Мансийск — Красноярск теперь также комфортно стыкуется в Емельяново и с рейсом в Иркутск (время в пути — почти 8,5 часа), аналогично и в обратном направлении (6,5 часа соответственно). Удобные стыковочные рейсы из ХМАО в Иркутск и Владивосток есть только по пятницам, а обратно — по понедельникам. Компания на официальном сайте дополнила, что все эти рейсы субсидируются, в стоимость авиабилетов включен провоз багажа. Росавиация ранее утвердила список субсидируемых межрегиональных маршрутов на этот год. В него вошли более 20 маршрутов в ХМАО. Софинансирование с регионом составило 50%