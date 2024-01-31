31 января 2024

Суд наказал уроженца Московской области за убийство пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Убийца пермяка получил 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима Фото:

Уроженец Московской области проведет свыше 9 лет в колонии за убийство жителя Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«Подсудимый, находясь в квартире в одном из домов Мотовилихинского района Перми, нанес удар ножом в шею мужчине 1951 года рождения. Потерпевший скончался», — говорится в сообщении представителей следствия.

По данным следствия, подсудимый также порезал еще одного мужчину, находившегося в квартире. Пострадавший выжил.

По приговору суда, злоумышленник получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее в Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Московской области проведет свыше 9 лет в колонии за убийство жителя Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Подсудимый, находясь в квартире в одном из домов Мотовилихинского района Перми, нанес удар ножом в шею мужчине 1951 года рождения. Потерпевший скончался», — говорится в сообщении представителей следствия. По данным следствия, подсудимый также порезал еще одного мужчину, находившегося в квартире. Пострадавший выжил. По приговору суда, злоумышленник получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Ранее в Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...