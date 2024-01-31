Суд наказал уроженца Московской области за убийство пермяка

Уроженец Московской области проведет свыше 9 лет в колонии за убийство жителя Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».
«Подсудимый, находясь в квартире в одном из домов Мотовилихинского района Перми, нанес удар ножом в шею мужчине 1951 года рождения. Потерпевший скончался», — говорится в сообщении представителей следствия.
По данным следствия, подсудимый также порезал еще одного мужчину, находившегося в квартире. Пострадавший выжил.
По приговору суда, злоумышленник получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее в Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.
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