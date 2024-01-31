Суд наказал уроженца Московской области за убийство пермяка

Убийца пермяка получил 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уроженец Московской области проведет свыше 9 лет в колонии за убийство жителя Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«Подсудимый, находясь в квартире в одном из домов Мотовилихинского района Перми, нанес удар ножом в шею мужчине 1951 года рождения. Потерпевший скончался», — говорится в сообщении представителей следствия.

По данным следствия, подсудимый также порезал еще одного мужчину, находившегося в квартире. Пострадавший выжил.

По приговору суда, злоумышленник получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее в Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.