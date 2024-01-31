31 января 2024

Китай отправил в Екатеринбург легковые авто на 211 млн рублей. Фото

Китай отправил в Екатеринбурге легковые авто на 211 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По сравнению с 2022-м, спрос на китайские машины увеличился почти в пять раз (архивное фото) Фото:

В «Сухой порт» Екатеринбурга прибыла первая в 2024 году крупная партия китайских легковых автомобилей — 165 новых машин стоимостью свыше 17 млн юаней (около 211 млн рублей). Такой транспорт пользуется у уральцев популярностью — об этом говорит статистика за последние два года, сообщает федеральная таможенная служба.

«Китайские производители пользуются возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании и все больше завоевывают уральский авторынок. Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более трех тысяч транспортных средств, из них свыше 1700 — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1300 автомобилей. Импорт „легковушек“ в прошлом году, по сравнению с 2022-м, увеличился почти в пять раз» — заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Как отмечали аналитики ранее, за июнь—август 2023 года среди екатеринбуржцев спрос на новые иномарки вырос почти на 200%. Среди них — китайская модель Jetour Dashing. Также в списке Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

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В «Сухой порт» Екатеринбурга прибыла первая в 2024 году крупная партия китайских легковых автомобилей — 165 новых машин стоимостью свыше 17 млн юаней (около 211 млн рублей). Такой транспорт пользуется у уральцев популярностью — об этом говорит статистика за последние два года, сообщает федеральная таможенная служба. «Китайские производители пользуются возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании и все больше завоевывают уральский авторынок. Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более трех тысяч транспортных средств, из них свыше 1700 — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1300 автомобилей. Импорт „легковушек“ в прошлом году, по сравнению с 2022-м, увеличился почти в пять раз» — заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Как отмечали аналитики ранее, за июнь—август 2023 года среди екатеринбуржцев спрос на новые иномарки вырос почти на 200%. Среди них — китайская модель Jetour Dashing. Также в списке Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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