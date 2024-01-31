В Кировском районе Перми в одном из домов прорвало расширительный бак отопления. Кипяток лился с потолка несколько часов. Видеозапись произошедшего опубликована в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«Вечером 31 января в доме по ул. Новоржевская, 40 прорвало расширительный бак отопления. Горячая вода хлестала несколько часов! Потолок в одной комнате рухнул, во второй скоро рухнет! Звонки управляющую компаний, ПСК и МЧС не принесли результата», — написал автор поста.
В «Т-Плюс» 59.RU сообщили, что авария произошла из-за дефекта на внутридомовых сетях. Ремонтом занимается управляющая компания. После сообщения о случившемся подачу тепла в дом прекратили. По данным министерства ЖКХ Пермского края дом, где произошла авария является одноэтажным и признан аварийным. Часть жителей из этого дома уже расселены. Часть жителей власти планируют переселить в 2024 году в дома на ул. Маяковского.
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