31 января 2024

В Перми на жителей аварийного дома несколько часов с потолка лился кипяток. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Протечка потолка в администрации города Кургана (НЕОБР)
Под льющуюся воду пермяки подставляли ведра Фото:

В Кировском районе Перми в одном из домов прорвало расширительный бак отопления. Кипяток лился с потолка несколько часов. Видеозапись произошедшего опубликована в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Вечером 31 января в доме по ул. Новоржевская, 40 прорвало расширительный бак отопления. Горячая вода хлестала несколько часов! Потолок в одной комнате рухнул, во второй скоро рухнет! Звонки управляющую компаний, ПСК и МЧС не принесли результата», — написал автор поста.

В «Т-Плюс» 59.RU сообщили, что авария произошла из-за дефекта на внутридомовых сетях. Ремонтом занимается управляющая компания. После сообщения о случившемся подачу тепла в дом прекратили. По данным министерства ЖКХ Пермского края дом, где произошла авария является одноэтажным и признан аварийным. Часть жителей из этого дома уже расселены. Часть жителей власти планируют переселить в 2024 году в дома на ул. Маяковского.

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В Кировском районе Перми в одном из домов прорвало расширительный бак отопления. Кипяток лился с потолка несколько часов. Видеозапись произошедшего опубликована в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Вечером 31 января в доме по ул. Новоржевская, 40 прорвало расширительный бак отопления. Горячая вода хлестала несколько часов! Потолок в одной комнате рухнул, во второй скоро рухнет! Звонки управляющую компаний, ПСК и МЧС не принесли результата», — написал автор поста. В «Т-Плюс» 59.RU сообщили, что авария произошла из-за дефекта на внутридомовых сетях. Ремонтом занимается управляющая компания. После сообщения о случившемся подачу тепла в дом прекратили. По данным министерства ЖКХ Пермского края дом, где произошла авария является одноэтажным и признан аварийным. Часть жителей из этого дома уже расселены. Часть жителей власти планируют переселить в 2024 году в дома на ул. Маяковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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