Пермский суд ищет садовников для ухода за экзотическими цветами

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Оранжерея Ботанического сада. Екатеринбург, цветы
За цветами нужно ухаживать в течение всего лета Фото:

Арбитражный суд Пермского края через электронные торги ищет садовников, которые должны заниматься высаживанием уличных цветов и уходом за ними. Речь о 22 видах зеленых насаждений, среди которых есть тропические растения. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 400 тысяч рублей.

«Торги на выполнение работ по содержанию объектов озеленения на территории Арбитражного суда Пермского края. Работы включают в себя посадку и уход в течение сезона, полив цветов. Ассортимент цветов должен обеспечивать период цветения с июня по сентябрь 2024 года включительно. Ассортимент — Колеус Блюма тропический, бальзамин новогвинейский, сальвия сверкающая и другие растения. Начальная цена договора — 424 тысячи рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

Исполнитель контракта также обязуется ухаживать за живой изгородью из кизильника, туями, голубыми елями и сиренью. В смету входит и обработка зеленых насаждений средством «Пуршат-О» для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов. На цветочных клумбах не допускается появления сорняков.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми через электронные торги ищут подрядчика для обследования состояния городских деревьев и кустарников. В техзадании говорится, что исполнитель контракта должен будет в ходе полевых исследований определить видовую принадлежность зеленых насаждений.

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Арбитражный суд Пермского края через электронные торги ищет садовников, которые должны заниматься высаживанием уличных цветов и уходом за ними. Речь о 22 видах зеленых насаждений, среди которых есть тропические растения. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 400 тысяч рублей. «Торги на выполнение работ по содержанию объектов озеленения на территории Арбитражного суда Пермского края. Работы включают в себя посадку и уход в течение сезона, полив цветов. Ассортимент цветов должен обеспечивать период цветения с июня по сентябрь 2024 года включительно. Ассортимент — Колеус Блюма тропический, бальзамин новогвинейский, сальвия сверкающая и другие растения. Начальная цена договора — 424 тысячи рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. Исполнитель контракта также обязуется ухаживать за живой изгородью из кизильника, туями, голубыми елями и сиренью. В смету входит и обработка зеленых насаждений средством «Пуршат-О» для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов. На цветочных клумбах не допускается появления сорняков. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми через электронные торги ищут подрядчика для обследования состояния городских деревьев и кустарников. В техзадании говорится, что исполнитель контракта должен будет в ходе полевых исследований определить видовую принадлежность зеленых насаждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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