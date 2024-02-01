Пермский суд ищет садовников для ухода за экзотическими цветами

За цветами нужно ухаживать в течение всего лета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края через электронные торги ищет садовников, которые должны заниматься высаживанием уличных цветов и уходом за ними. Речь о 22 видах зеленых насаждений, среди которых есть тропические растения. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 400 тысяч рублей.

«Торги на выполнение работ по содержанию объектов озеленения на территории Арбитражного суда Пермского края. Работы включают в себя посадку и уход в течение сезона, полив цветов. Ассортимент цветов должен обеспечивать период цветения с июня по сентябрь 2024 года включительно. Ассортимент — Колеус Блюма тропический, бальзамин новогвинейский, сальвия сверкающая и другие растения. Начальная цена договора — 424 тысячи рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

Исполнитель контракта также обязуется ухаживать за живой изгородью из кизильника, туями, голубыми елями и сиренью. В смету входит и обработка зеленых насаждений средством «Пуршат-О» для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов. На цветочных клумбах не допускается появления сорняков.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми через электронные торги ищут подрядчика для обследования состояния городских деревьев и кустарников. В техзадании говорится, что исполнитель контракта должен будет в ходе полевых исследований определить видовую принадлежность зеленых насаждений.