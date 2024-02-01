Полиция пришла с обыском в учреждение пермской мэрии

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Сотрудники ГУ МВД проверяют выплату премий пермским чиновникам Фото:

Сотрудники краевого ГУ МВД провели обыск в МКУ «Центр бухгалтерского учета и обслуживания». Правоохранителей заинтересовали завышенные премии, которые якобы выплачивались сотрудникам учреждения.

«Обыск в Центре бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования прошел 25 января. Правоохранителей заинтересовали премии, которые начислялись сотрудникам. Якобы работникам выплачивали завышенные суммы, а потом руководство требовало эти деньги в наличном виде», — сообщает 59.RU.

По данным издания, каждый сотрудник возвращал от 3 до 8 тысяч рублей ежемесячно. Отказ означал, что в будущем к работникам будут применены финансовые санкции. В ГУ МВД порталу сообщили, что в учреждении ведется проверка компетентными ведомствами, а департамент образования оказывает правоохранителям содействие.

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Сотрудники краевого ГУ МВД провели обыск в МКУ «Центр бухгалтерского учета и обслуживания». Правоохранителей заинтересовали завышенные премии, которые якобы выплачивались сотрудникам учреждения. «Обыск в Центре бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования прошел 25 января. Правоохранителей заинтересовали премии, которые начислялись сотрудникам. Якобы работникам выплачивали завышенные суммы, а потом руководство требовало эти деньги в наличном виде», — сообщает 59.RU. По данным издания, каждый сотрудник возвращал от 3 до 8 тысяч рублей ежемесячно. Отказ означал, что в будущем к работникам будут применены финансовые санкции. В ГУ МВД порталу сообщили, что в учреждении ведется проверка компетентными ведомствами, а департамент образования оказывает правоохранителям содействие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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