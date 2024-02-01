Полиция пришла с обыском в учреждение пермской мэрии

Сотрудники ГУ МВД проверяют выплату премий пермским чиновникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники краевого ГУ МВД провели обыск в МКУ «Центр бухгалтерского учета и обслуживания». Правоохранителей заинтересовали завышенные премии, которые якобы выплачивались сотрудникам учреждения.

«Обыск в Центре бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования прошел 25 января. Правоохранителей заинтересовали премии, которые начислялись сотрудникам. Якобы работникам выплачивали завышенные суммы, а потом руководство требовало эти деньги в наличном виде», — сообщает 59.RU.

По данным издания, каждый сотрудник возвращал от 3 до 8 тысяч рублей ежемесячно. Отказ означал, что в будущем к работникам будут применены финансовые санкции. В ГУ МВД порталу сообщили, что в учреждении ведется проверка компетентными ведомствами, а департамент образования оказывает правоохранителям содействие.