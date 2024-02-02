Мишустин озвучил важное условие развития искусственного интеллекта. Видео

Мишустин: искусственный интеллект в РФ должен учитывать национальные интересы
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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
При развитии ИИ должны учитываться национальные интересы, подчеркнул Михаил Мишустин Фото:

Искусственный интеллект (ИИ), который будут допускать в различные сферы жизни в России, должен учитывать национальные интересы. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал этот фактор наиболее важным при развитии ИИ в стране.

«При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам», — уточнил Михаил Мишустин во время международного цифрового форума Digital Almaty 2024. Он проходит в Казахстане.

В Алма-Ате помимо цифрового форума также проходит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). В нем также принял участие Мишустин. С конца 2023 года в правительстве отмечали, что в стране необходимо переводить промышленность на цифровые площадки.

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Искусственный интеллект (ИИ), который будут допускать в различные сферы жизни в России, должен учитывать национальные интересы. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал этот фактор наиболее важным при развитии ИИ в стране. «При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам», — уточнил Михаил Мишустин во время международного цифрового форума Digital Almaty 2024. Он проходит в Казахстане. В Алма-Ате помимо цифрового форума также проходит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). В нем также принял участие Мишустин. С конца 2023 года в правительстве отмечали, что в стране необходимо переводить промышленность на цифровые площадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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