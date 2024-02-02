Искусственный интеллект (ИИ), который будут допускать в различные сферы жизни в России, должен учитывать национальные интересы. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал этот фактор наиболее важным при развитии ИИ в стране.
«При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам», — уточнил Михаил Мишустин во время международного цифрового форума Digital Almaty 2024. Он проходит в Казахстане.
В Алма-Ате помимо цифрового форума также проходит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). В нем также принял участие Мишустин. С конца 2023 года в правительстве отмечали, что в стране необходимо переводить промышленность на цифровые площадки.
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