Чиновница, дочь которой обещала отправить на СВО, ушла из «Единой России»

Бывшая глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова официально вышла из партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения.
«Был рассмотрен вопрос о приостановлении полномочий секретаря местного отделения Ю.П. Шевцовой в связи с добровольным сложением полномочий, а также вопрос о назначении исполняющего полномочия секретаря местного отделения», — говорится в сообщении, передает РБК. Шевцова еще 21 мая подала заявление о добровольном сложении полномочий секретаря местного отделения партии.
Причиной ухода Юлии Шевцовой с поста главы муниципалитета и из партии стал общественный резонанс, вызванный поведением ее дочери. В мае в социальных сетях распространился видеоролик, на котором девушка, дочь чиновницы, заявила: «Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим». Эти слова вызвали негативную реакцию среди пользователей и общественности.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение об отставке Юлии Шевцовой после появления видеоролика. Сама чиновница публично принесла извинения от имени всей семьи и сообщила, что с дочерью проведен серьезный разъяснительный разговор. Шевцова также отметила, что считает правильным решение губернатора о своей отставке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.