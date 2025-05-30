Чиновница, дочь которой обещала отправить на СВО, ушла из «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной ухода стал общественный резонанс, вызванный поведением ее дочери
Причиной ухода стал общественный резонанс, вызванный поведением ее дочери Фото:

Бывшая глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова официально вышла из партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения.

«Был рассмотрен вопрос о приостановлении полномочий секретаря местного отделения Ю.П. Шевцовой в связи с добровольным сложением полномочий, а также вопрос о назначении исполняющего полномочия секретаря местного отделения», — говорится в сообщении, передает РБК. Шевцова еще 21 мая подала заявление о добровольном сложении полномочий секретаря местного отделения партии.

Причиной ухода Юлии Шевцовой с поста главы муниципалитета и из партии стал общественный резонанс, вызванный поведением ее дочери. В мае в социальных сетях распространился видеоролик, на котором девушка, дочь чиновницы, заявила: «Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим». Эти слова вызвали негативную реакцию среди пользователей и общественности.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение об отставке Юлии Шевцовой после появления видеоролика. Сама чиновница публично принесла извинения от имени всей семьи и сообщила, что с дочерью проведен серьезный разъяснительный разговор. Шевцова также отметила, что считает правильным решение губернатора о своей отставке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшая глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова официально вышла из партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения. «Был рассмотрен вопрос о приостановлении полномочий секретаря местного отделения Ю.П. Шевцовой в связи с добровольным сложением полномочий, а также вопрос о назначении исполняющего полномочия секретаря местного отделения», — говорится в сообщении, передает РБК. Шевцова еще 21 мая подала заявление о добровольном сложении полномочий секретаря местного отделения партии. Причиной ухода Юлии Шевцовой с поста главы муниципалитета и из партии стал общественный резонанс, вызванный поведением ее дочери. В мае в социальных сетях распространился видеоролик, на котором девушка, дочь чиновницы, заявила: «Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим». Эти слова вызвали негативную реакцию среди пользователей и общественности. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение об отставке Юлии Шевцовой после появления видеоролика. Сама чиновница публично принесла извинения от имени всей семьи и сообщила, что с дочерью проведен серьезный разъяснительный разговор. Шевцова также отметила, что считает правильным решение губернатора о своей отставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...