Спецпосланник Трампа: США готовы выполнить давнее требование Путина к НАТО

США готовы рассмотреть вопрос о прекращении расширения НАТО на восток, к границам России. Возможное вступление Украины в альянс сейчас не стоит на повестке дня. Об этом 30 мая заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.
«Мы говорим (России, — прим. URA.RU): „Хорошо… мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам“. Это вопрос их безопасности», — пояснил Кит Келлог в эфире ABC News. Он также отметил, что минимум четыре страны — члены НАТО выступают против того, чтобы Украина присоединилась к Североатлантическому альянсу.
В свою очередь, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина 9 мая сообщала, что все государства НАТО якобы согласились с будущим членством Украины в блоке. Она утверждала, что соответствующее решение было официально закреплено в документах альянса.
Президент России Владимир Путин во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года заявил, что расширение НАТО не связано с внутренней модернизацией альянса и не способствует безопасности Европы. «Это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить — против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит», — отмечал в своей речи российский президент.
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