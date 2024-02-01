Боец СВО с позывным «Башкир» из Кунашака (Челябинская область) получил высший орден подразделения спецназа «Ахмат». Мужчина в одиночку уничтожил пять боевиков и забрал позиции ВСУ.
«За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга боец с позывным „Башкир“ награжден Орденом » Ахмат — Спецназ«. „Башкир“ в одиночку забрал позиции противника, которые пытались взять два дня. От души поздравляю „Башкира“ с заслуженной высшей наградой спецназа „Ахмат“!» — сообщил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый» в telegram-канале.
«Башкир» уничтожил пять противников. Троих боевиков СВУ мужчина расстрелял в упор, двух ликвидировал гранатами. Награду «Башкиру» вручил замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».
«В очередной раз отправили группу из трех человек, двое из них не смогли дойти. „Башкир“ сам добрался до этой позиции и забрал ее. В данный момент туда завели наши группы, благодаря этому человеку», — рассказал «Шустрый» боевым товарищам во время вручения награды.
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