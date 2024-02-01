Челябинский боец СВО получил орден «Ахмат» за одиночное сражение с боевиками СВУ. Фото, видео

02 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Мужчина в одиночку справился с пятью боевиками ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец СВО с позывным «Башкир» из Кунашака (Челябинская область) получил высший орден подразделения спецназа «Ахмат». Мужчина в одиночку уничтожил пять боевиков и забрал позиции ВСУ. «За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга боец с позывным „Башкир“ награжден Орденом » Ахмат — Спецназ«. „Башкир“ в одиночку забрал позиции противника, которые пытались взять два дня. От души поздравляю „Башкира“ с заслуженной высшей наградой спецназа „Ахмат“!» — сообщил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый» в telegram-канале. «Башкир» уничтожил пять противников. Троих боевиков СВУ мужчина расстрелял в упор, двух ликвидировал гранатами. Награду «Башкиру» вручил замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик». «В очередной раз отправили группу из трех человек, двое из них не смогли дойти. „Башкир“ сам добрался до этой позиции и забрал ее. В данный момент туда завели наши группы, благодаря этому человеку», — рассказал «Шустрый» боевым товарищам во время вручения награды. «Башкир» получил высшую награду подразделения «Ахмат» фото: паблик «Тюльпан.ку» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tulpankunashak

Боец СВО с позывным «Башкир» из Кунашака (Челябинская область) получил высший орден подразделения спецназа «Ахмат». Мужчина в одиночку уничтожил пять боевиков и забрал позиции ВСУ. «За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга боец с позывным „Башкир“ награжден Орденом » Ахмат — Спецназ«. „Башкир“ в одиночку забрал позиции противника, которые пытались взять два дня. От души поздравляю „Башкира“ с заслуженной высшей наградой спецназа „Ахмат“!» — сообщил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый» в telegram-канале. «Башкир» уничтожил пять противников. Троих боевиков СВУ мужчина расстрелял в упор, двух ликвидировал гранатами. Награду «Башкиру» вручил замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик». «В очередной раз отправили группу из трех человек, двое из них не смогли дойти. „Башкир“ сам добрался до этой позиции и забрал ее. В данный момент туда завели наши группы, благодаря этому человеку», — рассказал «Шустрый» боевым товарищам во время вручения награды.