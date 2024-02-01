01 февраля 2024

Челябинский боец СВО получил орден «Ахмат» за одиночное сражение с боевиками СВУ. Фото, видео

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Мужчина в одиночку справился с пятью боевиками ВСУ Фото:
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Боец СВО с позывным «Башкир» из Кунашака (Челябинская область) получил высший орден подразделения спецназа «Ахмат». Мужчина в одиночку уничтожил пять боевиков и забрал позиции ВСУ.

«За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга боец с позывным „Башкир“ награжден Орденом » Ахмат — Спецназ«. „Башкир“ в одиночку забрал позиции противника, которые пытались взять два дня. От души поздравляю „Башкира“ с заслуженной высшей наградой спецназа „Ахмат“!» — сообщил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый» в telegram-канале.

«Башкир» уничтожил пять противников. Троих боевиков СВУ мужчина расстрелял в упор, двух ликвидировал гранатами. Награду «Башкиру» вручил замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

«В очередной раз отправили группу из трех человек, двое из них не смогли дойти. „Башкир“ сам добрался до этой позиции и забрал ее. В данный момент туда завели наши группы, благодаря этому человеку», — рассказал «Шустрый» боевым товарищам во время вручения награды.

«Башкир» получил высшую награду подразделения «Ахмат»
«Башкир» получил высшую награду подразделения «Ахмат»

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Боец СВО с позывным «Башкир» из Кунашака (Челябинская область) получил высший орден подразделения спецназа «Ахмат». Мужчина в одиночку уничтожил пять боевиков и забрал позиции ВСУ. «За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга боец с позывным „Башкир“ награжден Орденом » Ахмат — Спецназ«. „Башкир“ в одиночку забрал позиции противника, которые пытались взять два дня. От души поздравляю „Башкира“ с заслуженной высшей наградой спецназа „Ахмат“!» — сообщил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый» в telegram-канале. «Башкир» уничтожил пять противников. Троих боевиков СВУ мужчина расстрелял в упор, двух ликвидировал гранатами. Награду «Башкиру» вручил замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик». «В очередной раз отправили группу из трех человек, двое из них не смогли дойти. „Башкир“ сам добрался до этой позиции и забрал ее. В данный момент туда завели наши группы, благодаря этому человеку», — рассказал «Шустрый» боевым товарищам во время вручения награды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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