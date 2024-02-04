В Европе высмеяли уязвимые стороны Зеленского

Social Europe: Зеленский отказался выполнять обещание по искоренению коррупции

04 февраля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы противостоять России, заявлял Ричард Кемп Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ полностью искоренить коррупцию и раскол в верхушке власти говорят о слабых качествах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Social Europe. «Помимо нестабильной поддержки Запада, Зеленский также стал более уязвимым внутри страны. Неоднократные громкие коррупционные скандалы подрывают одно из его ключевых предвыборных обещаний, данных еще в 2019 году, — искоренить взяточничество», — говорится в материале . Помимо этого, на Украине наблюдается раскол элит. Это связано со слухами о возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Social Europe сообщает со ссылкой на декабрьский опрос, что Залужному, который признал тупиковое положение для ВСУ, доверяют больше жителей страны, чем Зеленскому. Все эти факторы ставят под сомнение уверенность Запада в Украине как победителе на поле боя. Поддержка коррумпированного режима на Украине может серьезно повлияет на «счастливое европейское будущее», утверждается в публикации. Отставной британский полковник Ричард Кемп считает, что Зеленский слишком слаб, чтобы победить в конфликте с Россией. По его словам, у украинского лидера нет четкой стратегии по тому, как достичь свою цель. При этом недавно появились слухи, что Зеленский хочет отправить Залужного в отставку. «Царьград» пишет, что глава Украины предлагал своему главкому пост посла в Великобритании. Однако Залужный отказался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отказ полностью искоренить коррупцию и раскол в верхушке власти говорят о слабых качествах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Social Europe. «Помимо нестабильной поддержки Запада, Зеленский также стал более уязвимым внутри страны. Неоднократные громкие коррупционные скандалы подрывают одно из его ключевых предвыборных обещаний, данных еще в 2019 году, — искоренить взяточничество», — говорится в материале. Помимо этого, на Украине наблюдается раскол элит. Это связано со слухами о возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Social Europe сообщает со ссылкой на декабрьский опрос, что Залужному, который признал тупиковое положение для ВСУ, доверяют больше жителей страны, чем Зеленскому. Все эти факторы ставят под сомнение уверенность Запада в Украине как победителе на поле боя. Поддержка коррумпированного режима на Украине может серьезно повлияет на «счастливое европейское будущее», утверждается в публикации. Отставной британский полковник Ричард Кемп считает, что Зеленский слишком слаб, чтобы победить в конфликте с Россией. По его словам, у украинского лидера нет четкой стратегии по тому, как достичь свою цель. При этом недавно появились слухи, что Зеленский хочет отправить Залужного в отставку. «Царьград» пишет, что глава Украины предлагал своему главкому пост посла в Великобритании. Однако Залужный отказался.