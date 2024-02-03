03 февраля 2024
02 февраля 2024

Губернатор Комарова: обстрел в ЛНР — жестокий акт агрессии со стороны ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ 3 февраля атаковали пекарню в Лисичанске Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) является жестоким актом агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Безжалостные обстрелы мирных жителей совершили ВСУ в Луганской Народной Республике. Удар по пекарне в Лисичанске — жестокий акт агрессии со стороны противника. Вместе с жителями нашего региона выражаю соболезнование семьям, потерявшим близких, скорейшего выздоровления раненым. Югра рядом!» — написала Комарова в telegram-канале.

По данным властей ЛНР, среди 28 погибших был один ребенок. Еще шесть человек получили ранения. В связи с этим происшествием 4 февраля в республике был объявлен траур.

Глава республики Леонид Пасечник 3 февраля сообщал, что украинцы обстреляли пекарню в Лисичанске. Он заявил, что ВСУ специально атаковали заведение. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования и назвал украинских солдат нацистами, обстреливающими мирных жителей. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел пекарни гнусным и подлым преступлением, за которое ВСУ ответят.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) является жестоким актом агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она сообщила в социальных сетях. «Безжалостные обстрелы мирных жителей совершили ВСУ в Луганской Народной Республике. Удар по пекарне в Лисичанске — жестокий акт агрессии со стороны противника. Вместе с жителями нашего региона выражаю соболезнование семьям, потерявшим близких, скорейшего выздоровления раненым. Югра рядом!» — написала Комарова в telegram-канале. По данным властей ЛНР, среди 28 погибших был один ребенок. Еще шесть человек получили ранения. В связи с этим происшествием 4 февраля в республике был объявлен траур. Глава республики Леонид Пасечник 3 февраля сообщал, что украинцы обстреляли пекарню в Лисичанске. Он заявил, что ВСУ специально атаковали заведение. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования и назвал украинских солдат нацистами, обстреливающими мирных жителей. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел пекарни гнусным и подлым преступлением, за которое ВСУ ответят.
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