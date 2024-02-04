Помощник Байдена раскрыл, помешают ли США увольнению Залужного

Белый дом: США не вмешиваются в ситуацию с возможным увольнением Залужного

04 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Салливан назвал увольнение Залужного правом украинских властей Фото: Official White House / Erin Scott США не будут препятствовать решению президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне», — сообщил Салливан в эфире CBS . Он отметил, что это суверенное право Зеленского, которое является исключительным делом украинских властей. При этом Салливан отказался оценивать, как возможное увольнение Залужного может изменить ситуацию на фронте. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Залужного. Однако в Минобороны страны эту информацию опровергли. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, Зеленский и Залужный спорят из-за мобилизации. Украинский президент не одобряет предложение главкома ВСУ о призыве 500 тысяч солдат.

США не будут препятствовать решению президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы четко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне», — сообщил Салливан в эфире CBS. Он отметил, что это суверенное право Зеленского, которое является исключительным делом украинских властей. При этом Салливан отказался оценивать, как возможное увольнение Залужного может изменить ситуацию на фронте. Ранее на Украине появились слухи об увольнении Залужного. Однако в Минобороны страны эту информацию опровергли. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, Зеленский и Залужный спорят из-за мобилизации. Украинский президент не одобряет предложение главкома ВСУ о призыве 500 тысяч солдат.