В отдел криминалистики свердловского управления СКР назначили нового руководителя — майора юстиции Владимира Филиппия, который до этого занимал пост заместителя. Об этом сообщил помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков. Прошлый руководитель отдела Игорь Силин перешел на аналогичную должность в другой регион.
«31 января руководителем отдела криминалистики СК России по Свердловской области назначен майор юстиции Владимир Валерьевич Филиппий. В органах СК России он проходит службу с 2013 года […] После армии был назначен на должность следователя СК в городе Сысерти, за пять лет работы расследовал различные категории уголовных дел. Затем были три года службы в должности следователя-криминалиста СУ СК России по Свердловской области, когда его дважды признавали лучшим следователем-криминалистом по итогам года», — написал Чалков на своей странице «ВКонтакте».
В последнее время Филиппий был заместителем руководителя отдела криминалистики регионального СК. Также он долгое время исполнял обязанности руководителя отдела, то есть знает работу досконально, добавил Чалков.
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