В свердловском СК прошло новое назначение. Фото

Отдел криминалистики свердловского СК возглавил экс-замглавы Филиппий

05 февраля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Нового руководителя в отдел криминалистики назначили 31 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отдел криминалистики свердловского управления СКР назначили нового руководителя — майора юстиции Владимира Филиппия, который до этого занимал пост заместителя. Об этом сообщил помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков. Прошлый руководитель отдела Игорь Силин перешел на аналогичную должность в другой регион. «31 января руководителем отдела криминалистики СК России по Свердловской области назначен майор юстиции Владимир Валерьевич Филиппий. В органах СК России он проходит службу с 2013 года […] После армии был назначен на должность следователя СК в городе Сысерти, за пять лет работы расследовал различные категории уголовных дел. Затем были три года службы в должности следователя-криминалиста СУ СК России по Свердловской области, когда его дважды признавали лучшим следователем-криминалистом по итогам года», — написал Чалков на своей странице «ВКонтакте». В последнее время Филиппий был заместителем руководителя отдела криминалистики регионального СК. Также он долгое время исполнял обязанности руководителя отдела, то есть знает работу досконально, добавил Чалков. Владимир Филиппий служит в СК с 2013 года Фото: Максим Чалков, vk.com

В отдел криминалистики свердловского управления СКР назначили нового руководителя — майора юстиции Владимира Филиппия, который до этого занимал пост заместителя. Об этом сообщил помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков. Прошлый руководитель отдела Игорь Силин перешел на аналогичную должность в другой регион. «31 января руководителем отдела криминалистики СК России по Свердловской области назначен майор юстиции Владимир Валерьевич Филиппий. В органах СК России он проходит службу с 2013 года […] После армии был назначен на должность следователя СК в городе Сысерти, за пять лет работы расследовал различные категории уголовных дел. Затем были три года службы в должности следователя-криминалиста СУ СК России по Свердловской области, когда его дважды признавали лучшим следователем-криминалистом по итогам года», — написал Чалков на своей странице «ВКонтакте». В последнее время Филиппий был заместителем руководителя отдела криминалистики регионального СК. Также он долгое время исполнял обязанности руководителя отдела, то есть знает работу досконально, добавил Чалков.