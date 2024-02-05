Прокуратура проверит нарушение прав пассажиров рейса Utair из Сургута в Сочи

Авиакомпания Utair отказала пассажирам рейса 511 Сургут — Сочи предоставить прохладительные напитки и питание. Сообщение об этом появилось в СМИ и заинтересовало Уральскую транспортную прокуратуру.
«Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об инциденте связанного с отказом представителями ПАО Авиакомпании „Ютэйр“ в предоставлении прохладительных напитков и питания пассажирам рейса ЮТ 511, следовавшего по маршруту Сургут — Сочи. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдение перевозчиком законодательства о защите прав потребителей.
В январе авиакомпания Utair задержала на сутки рейс Сургут — Санкт-Петербург. В транспортной прокуратуре региона планировалось рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Ситуацией также заинтересовался окружной Роспотребнадзор.
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