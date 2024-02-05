05 февраля 2024

Прокуратура проверит нарушение прав пассажиров рейса Utair из Сургута в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Пассажиры рейса Utair пожаловались, что им не предоставили напитки и еду во время задержки рейса Фото:

Авиакомпания Utair отказала пассажирам рейса 511 Сургут — Сочи предоставить прохладительные напитки и питание. Сообщение об этом появилось в СМИ и заинтересовало Уральскую транспортную прокуратуру.

«Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об инциденте связанного с отказом представителями ПАО Авиакомпании „Ютэйр“ в предоставлении прохладительных напитков и питания пассажирам рейса ЮТ 511, следовавшего по маршруту Сургут — Сочи. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдение перевозчиком законодательства о защите прав потребителей.

В январе авиакомпания Utair задержала на сутки рейс Сургут — Санкт-Петербург. В транспортной прокуратуре региона планировалось рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Ситуацией также заинтересовался окружной Роспотребнадзор.

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Авиакомпания Utair отказала пассажирам рейса 511 Сургут — Сочи предоставить прохладительные напитки и питание. Сообщение об этом появилось в СМИ и заинтересовало Уральскую транспортную прокуратуру. «Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об инциденте связанного с отказом представителями ПАО Авиакомпании „Ютэйр“ в предоставлении прохладительных напитков и питания пассажирам рейса ЮТ 511, следовавшего по маршруту Сургут — Сочи. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдение перевозчиком законодательства о защите прав потребителей. В январе авиакомпания Utair задержала на сутки рейс Сургут — Санкт-Петербург. В транспортной прокуратуре региона планировалось рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Ситуацией также заинтересовался окружной Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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