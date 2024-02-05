Прокуратура проверит нарушение прав пассажиров рейса Utair из Сургута в Сочи

06 февраля 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Пассажиры рейса Utair пожаловались, что им не предоставили напитки и еду во время задержки рейса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Авиакомпания Utair отказала пассажирам рейса 511 Сургут — Сочи предоставить прохладительные напитки и питание. Сообщение об этом появилось в СМИ и заинтересовало Уральскую транспортную прокуратуру. «Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об инциденте связанного с отказом представителями ПАО Авиакомпании „Ютэйр“ в предоставлении прохладительных напитков и питания пассажирам рейса ЮТ 511, следовавшего по маршруту Сургут — Сочи. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдение перевозчиком законодательства о защите прав потребителей. В январе авиакомпания Utair задержала на сутки рейс Сургут — Санкт-Петербург. В транспортной прокуратуре региона планировалось рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Ситуацией также заинтересовался окружной Роспотребнадзор.

Авиакомпания Utair отказала пассажирам рейса 511 Сургут — Сочи предоставить прохладительные напитки и питание. Сообщение об этом появилось в СМИ и заинтересовало Уральскую транспортную прокуратуру. «Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация об инциденте связанного с отказом представителями ПАО Авиакомпании „Ютэйр“ в предоставлении прохладительных напитков и питания пассажирам рейса ЮТ 511, следовавшего по маршруту Сургут — Сочи. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдение перевозчиком законодательства о защите прав потребителей. В январе авиакомпания Utair задержала на сутки рейс Сургут — Санкт-Петербург. В транспортной прокуратуре региона планировалось рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Ситуацией также заинтересовался окружной Роспотребнадзор.