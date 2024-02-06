Свердловская компания впервые показала новые беспилотники для СВО за границей

«Академия БАС» показала беспилотники Hornet и Dragonfly, применяющиеся в СВО

06 февраля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская компания-разработчик «Академия БАС» впервые показала квадрокоптеры Hornet («Шершень») и Dragonfly («Стрекоза»), которые приспособлены для десяти видов боеприпасов и применяются в специальной военной операции (СВО) на Украине. Презентация состоялась за рубежом на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Академия БАС». «Аппараты Hornet и Dragonfly впервые показываются за рубежом. В настоящее время они успешно применяется в спецоперации», — передает ТАСС. В организации добавили, что используются они для сброса и бомбардировки разных видов боеприпасов и установки мин на дорогах и маршрутах военной техники. Сейчас разработано около десяти типов боеприпасов, каждый имеет свой специальный модуль для сброса, сказано в тексте. Отмечается, что беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм, различных типов выстрелов ВОГ и мин для дистанционного минирования. А также гранат для РКГ-3, отметили в организации.

Свердловская компания-разработчик «Академия БАС» впервые показала квадрокоптеры Hornet («Шершень») и Dragonfly («Стрекоза»), которые приспособлены для десяти видов боеприпасов и применяются в специальной военной операции (СВО) на Украине. Презентация состоялась за рубежом на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Академия БАС». «Аппараты Hornet и Dragonfly впервые показываются за рубежом. В настоящее время они успешно применяется в спецоперации», — передает ТАСС. В организации добавили, что используются они для сброса и бомбардировки разных видов боеприпасов и установки мин на дорогах и маршрутах военной техники. Сейчас разработано около десяти типов боеприпасов, каждый имеет свой специальный модуль для сброса, сказано в тексте. Отмечается, что беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм, различных типов выстрелов ВОГ и мин для дистанционного минирования. А также гранат для РКГ-3, отметили в организации.