Свердловская компания впервые показала новые беспилотники для СВО за границей

«Академия БАС» показала беспилотники Hornet и Dragonfly, применяющиеся в СВО
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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм (архивное фото) Фото:

Свердловская компания-разработчик «Академия БАС» впервые показала квадрокоптеры Hornet («Шершень») и Dragonfly («Стрекоза»), которые приспособлены для десяти видов боеприпасов и применяются в специальной военной операции (СВО) на Украине. Презентация состоялась за рубежом на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Академия БАС».

«Аппараты Hornet и Dragonfly впервые показываются за рубежом. В настоящее время они успешно применяется в спецоперации», — передает ТАСС.

В организации добавили, что используются они для сброса и бомбардировки разных видов боеприпасов и установки мин на дорогах и маршрутах военной техники. Сейчас разработано около десяти типов боеприпасов, каждый имеет свой специальный модуль для сброса, сказано в тексте.

Отмечается, что беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм, различных типов выстрелов ВОГ и мин для дистанционного минирования. А также гранат для РКГ-3, отметили в организации.

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Свердловская компания-разработчик «Академия БАС» впервые показала квадрокоптеры Hornet («Шершень») и Dragonfly («Стрекоза»), которые приспособлены для десяти видов боеприпасов и применяются в специальной военной операции (СВО) на Украине. Презентация состоялась за рубежом на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Академия БАС». «Аппараты Hornet и Dragonfly впервые показываются за рубежом. В настоящее время они успешно применяется в спецоперации», — передает ТАСС. В организации добавили, что используются они для сброса и бомбардировки разных видов боеприпасов и установки мин на дорогах и маршрутах военной техники. Сейчас разработано около десяти типов боеприпасов, каждый имеет свой специальный модуль для сброса, сказано в тексте. Отмечается, что беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм, различных типов выстрелов ВОГ и мин для дистанционного минирования. А также гранат для РКГ-3, отметили в организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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