Свердловская компания впервые показала новые беспилотники для СВО за границей

Свердловская компания-разработчик «Академия БАС» впервые показала квадрокоптеры Hornet («Шершень») и Dragonfly («Стрекоза»), которые приспособлены для десяти видов боеприпасов и применяются в специальной военной операции (СВО) на Украине. Презентация состоялась за рубежом на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Академия БАС».
«Аппараты Hornet и Dragonfly впервые показываются за рубежом. В настоящее время они успешно применяется в спецоперации», — передает ТАСС.
В организации добавили, что используются они для сброса и бомбардировки разных видов боеприпасов и установки мин на дорогах и маршрутах военной техники. Сейчас разработано около десяти типов боеприпасов, каждый имеет свой специальный модуль для сброса, сказано в тексте.
Отмечается, что беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм, различных типов выстрелов ВОГ и мин для дистанционного минирования. А также гранат для РКГ-3, отметили в организации.
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