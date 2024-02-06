Происшествия ДТП В Свердловской области перекрыли трассу из-за ДТП 07 февраля 2024 в 07:53 Размер текста - 17 + На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожная служба (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на 25 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень из-за фуры, которую развернуло. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует автовладельцев о временном ограничении движения на 25 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ на территории обслуживания муниципального образования Заречный», — пишет официальный telegram-канал ведомства. Там развернуло фуру, люди не пострадали, сказано в сообщении. Сейчас грузовик эвакуируют. Для движения открыта только левая полоса, уточнили в ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на 25 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень из-за фуры, которую развернуло. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует автовладельцев о временном ограничении движения на 25 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ на территории обслуживания муниципального образования Заречный», — пишет официальный telegram-канал ведомства. Там развернуло фуру, люди не пострадали, сказано в сообщении. Сейчас грузовик эвакуируют. Для движения открыта только левая полоса, уточнили в ГИБДД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям