06 февраля 2024

В Свердловской области перекрыли трассу из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожная служба (архивное фото) Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на 25 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень из-за фуры, которую развернуло. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Госавтоинспекция информирует автовладельцев о временном ограничении движения на 25 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ на территории обслуживания муниципального образования Заречный», — пишет официальный telegram-канал ведомства. Там развернуло фуру, люди не пострадали, сказано в сообщении.

Сейчас грузовик эвакуируют. Для движения открыта только левая полоса, уточнили в ГИБДД.

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Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на 25 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень из-за фуры, которую развернуло. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует автовладельцев о временном ограничении движения на 25 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ на территории обслуживания муниципального образования Заречный», — пишет официальный telegram-канал ведомства. Там развернуло фуру, люди не пострадали, сказано в сообщении. Сейчас грузовик эвакуируют. Для движения открыта только левая полоса, уточнили в ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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