Опасный воздух накроет Свердловскую область

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Предупреждение об атмосферном загрязнении синоптики Уралгидрометцентра объявили с 6 до 10 октября.
«С 20:00 6 октября до 20:00 10 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — пояснили специалисты.
Вместе с этим синоптики предупредили о высокой пожарной опасности также до 10 октября. Ожидается четвертый класс горимости леса по региональной шкале.
