«Единая Россия» и Минстрой обновили 111 тысяч территорий по запросам россиян

07 февраля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Ирек Файзуллин сообщил, что в 2023 году больше 14 миллионов россиян проголосовали за благоустройство РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU В рамках совместной программы Минстроя и «Единой России» с 2017 года было благоустроено 111 тысяч общественных территорий и дворов. Об этом сообщил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на встрече с российским главой Владимиром Путиным. Он отметил, что с 15 марта в рамках проекта запускается новое голосование по выбору пространств для дальнейшего благоустройства в РФ. «Одной из поставленных вами задач является повышение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Основной инструмент — это федеральный проект „Формирования комфортной городской среды“ <…> В 2023 году благоустроили 9855 территорий, из которых 5070 — общественные пространства», — заявил Файзуллин, его слова приводит пресс-служба «Единой России» . Он отметил, что всего с 2017 года было обновлено 34,5 тысячи общественных пространств и около 77 тысяч дворовых. По словам министра, граждане активно голосуют за выбор пространства. Он подчеркнул, что в 2021 году голосовали девять миллионов граждан, в 2022 — десять миллионов, а в 2023 — 14,2 миллиона. Файзуллин подчеркнул, что 134 тысячи проголосовавших жителей было из новых российских регионов. Министр сообщил, что с 2018 года уже проведены десять конкурсов по благоустройству территорий. «Отобрали 1027 комплексных проектов из 712 муниципальных образований. Уже 694 проекта завершено», — добавил он. По его словам, сейчас 1225 населенных пунктов являются потенциальными участниками данного конкурса — это более 40 миллионов россиян. Количество проектов стало больше в три раза — с 80 в 2018 году до 227 проектов в 2023 году. Программа «Формирование комфортной городской среды» начала действовать с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха происходит по пожеланию жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках совместной программы Минстроя и «Единой России» с 2017 года было благоустроено 111 тысяч общественных территорий и дворов. Об этом сообщил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на встрече с российским главой Владимиром Путиным. Он отметил, что с 15 марта в рамках проекта запускается новое голосование по выбору пространств для дальнейшего благоустройства в РФ. «Одной из поставленных вами задач является повышение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Основной инструмент — это федеральный проект „Формирования комфортной городской среды“ <…> В 2023 году благоустроили 9855 территорий, из которых 5070 — общественные пространства», — заявил Файзуллин, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он отметил, что всего с 2017 года было обновлено 34,5 тысячи общественных пространств и около 77 тысяч дворовых. По словам министра, граждане активно голосуют за выбор пространства. Он подчеркнул, что в 2021 году голосовали девять миллионов граждан, в 2022 — десять миллионов, а в 2023 — 14,2 миллиона. Файзуллин подчеркнул, что 134 тысячи проголосовавших жителей было из новых российских регионов. Министр сообщил, что с 2018 года уже проведены десять конкурсов по благоустройству территорий. «Отобрали 1027 комплексных проектов из 712 муниципальных образований. Уже 694 проекта завершено», — добавил он. По его словам, сейчас 1225 населенных пунктов являются потенциальными участниками данного конкурса — это более 40 миллионов россиян. Количество проектов стало больше в три раза — с 80 в 2018 году до 227 проектов в 2023 году. Программа «Формирование комфортной городской среды» начала действовать с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха происходит по пожеланию жителей.