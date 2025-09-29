Песков рассказал, будет ли устанавливать MAX

Песков сказал, что обязательно установит MAX
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков пообещал начать пользоваться мессенджером MAX
Песков пообещал начать пользоваться мессенджером MAX Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не установил на свой смартфон национальный мессенджер Max, однако в будущем обязательно начнет им пользоваться. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

«Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, установил ли он мессенджер.

Разработка Max ведется при поддержке Минцифры России. Разработчики подчеркивают, что приложение соответствует всем требованиям по защите персональных данных и устойчиво к внешним киберугрозам. Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что не видит разницы между MAX и его зарубежными аналогами, в том числе в вопросе кибербезопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не установил на свой смартфон национальный мессенджер Max, однако в будущем обязательно начнет им пользоваться. Об этом он сообщил агентству ТАСС. «Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, установил ли он мессенджер. Разработка Max ведется при поддержке Минцифры России. Разработчики подчеркивают, что приложение соответствует всем требованиям по защите персональных данных и устойчиво к внешним киберугрозам. Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что не видит разницы между MAX и его зарубежными аналогами, в том числе в вопросе кибербезопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...