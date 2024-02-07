07 февраля 2024

Финансист объяснила, как вывести деньги из зарубежных банков при блокировке

Валишвили: деньги из зарубежных счетов можно вывести через банки Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки ограничивают операции для россиян опасаясь попасть под вторичные санкции Фото:

Чтобы вывести деньги из зарубежных банков во время блокировки нужно воспользоваться услугами посредников. Или перевести средства на счет в банки дружественных или нейтральных стран, к которым относятся, например, Белоруссия, Армения, Таджикистан. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана», — передает слова Валишвили издание «Прайм».

По словам специалиста, если счет уже заблокирован, то можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физические лица могут просто закрыть счет, тогда банк будет должен вернуть им деньги.

Евросоюз ввел ограничения против банков: «Открытие», Альфа-Банка, «Россия», Промсвязьбанка. Они касаются сделок, которые связаны с переводами ценных бумаг и инструментами денежного рынка. Также Великобритания ввела в отношении Сбербанка санкции, сообщает «Национальная служба новостей». Затем Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за проведения СВО на Украине. Представители банков заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали.

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Чтобы вывести деньги из зарубежных банков во время блокировки нужно воспользоваться услугами посредников. Или перевести средства на счет в банки дружественных или нейтральных стран, к которым относятся, например, Белоруссия, Армения, Таджикистан. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. «Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана», — передает слова Валишвили издание «Прайм». По словам специалиста, если счет уже заблокирован, то можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физические лица могут просто закрыть счет, тогда банк будет должен вернуть им деньги. Евросоюз ввел ограничения против банков: «Открытие», Альфа-Банка, «Россия», Промсвязьбанка. Они касаются сделок, которые связаны с переводами ценных бумаг и инструментами денежного рынка. Также Великобритания ввела в отношении Сбербанка санкции, сообщает «Национальная служба новостей». Затем Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за проведения СВО на Украине. Представители банков заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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