Финансист объяснила, как вывести деньги из зарубежных банков при блокировке

Валишвили: деньги из зарубежных счетов можно вывести через банки Беларуси

08 февраля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Банки ограничивают операции для россиян опасаясь попасть под вторичные санкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы вывести деньги из зарубежных банков во время блокировки нужно воспользоваться услугами посредников. Или перевести средства на счет в банки дружественных или нейтральных стран, к которым относятся, например, Белоруссия, Армения, Таджикистан. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. «Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана», — передает слова Валишвили издание «Прайм». По словам специалиста, если счет уже заблокирован, то можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физические лица могут просто закрыть счет, тогда банк будет должен вернуть им деньги. Евросоюз ввел ограничения против банков: «Открытие», Альфа-Банка, «Россия», Промсвязьбанка. Они касаются сделок, которые связаны с переводами ценных бумаг и инструментами денежного рынка. Также Великобритания ввела в отношении Сбербанка санкции, сообщает «Национальная служба новостей». Затем Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за проведения СВО на Украине. Представители банков заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы вывести деньги из зарубежных банков во время блокировки нужно воспользоваться услугами посредников. Или перевести средства на счет в банки дружественных или нейтральных стран, к которым относятся, например, Белоруссия, Армения, Таджикистан. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. «Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана», — передает слова Валишвили издание «Прайм». По словам специалиста, если счет уже заблокирован, то можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физические лица могут просто закрыть счет, тогда банк будет должен вернуть им деньги. Евросоюз ввел ограничения против банков: «Открытие», Альфа-Банка, «Россия», Промсвязьбанка. Они касаются сделок, которые связаны с переводами ценных бумаг и инструментами денежного рынка. Также Великобритания ввела в отношении Сбербанка санкции, сообщает «Национальная служба новостей». Затем Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за проведения СВО на Украине. Представители банков заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали.