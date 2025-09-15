Польша списала последние истребители, доставшиеся ей от СССР

TWZ: ВВС Польши полностью отказались от советских самолетов Су-22
Польша сняла с вооружения истребители-бомбардировщики Су-22 (архивное фото)
Военно-воздушные силы Польши официально сняли с вооружения все истребители-бомбардировщики Су-22. По данным издания The War Zone (TWZ), советские самолеты, служившие в стране более 40 лет, окончательно выведены из эксплуатации.

«В свое время Су-22 составлял основу наступательной авиации стран Варшавского договора на континенте, а последние экземпляры эксплуатировались ВВС Польши, которые летали на этих впечатляющих самолетах с момента поставки первого образца более 40 лет назад», — говорится в публикации TWZ.

По данным издания, в разные годы Польша использовала 90 одноместных Су-22М4 и 20 двухместных Су-22УМ3К. После распада Организации Варшавского договора эти машины прошли модернизацию, однако в последние годы их постепенно заменяли южнокорейские учебно-боевые FA-50.

В других странах региона советские разработки по-прежнему используются. Так, по информации Military Watch Magazine, ВВС Белоруссии недавно получили обновленные истребители Су-30СМ2 с двигателями от Су-35 и системой управления вектором тяги, которые по ряду параметров сопоставимы с натовскими F-35A.

Су-22 — советский истребитель, который начал выпускаться в середине 1970-х годов и широко экспортироваться в страны с военными конфликтами. По информации из открытых источников, Су-22 официально используется вооруженными силами Анголы, Вьетнама, Ирана, а также Ливийской национальной армией.

