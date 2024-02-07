Замгенпрокурора РФ Зайцев провел онлайн-прием челябинцев

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием жителей Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, каждое из обращений было детально рассмотрено, должностным лицам даны поручения для исправления ситуации.
«Всего в рамках приема поступило более 40 обращений граждан. Граждан волновали вопросы взыскания алиментов на содержание детей, неисполнения судебных решений, обеспечения доступа инвалидов к социальной инфраструктуре, ликвидации несанкционированных мест накопления отходов, соблюдения земельного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.
Помимо этого, жители пожаловались на плохое освещение населенных пунктов, нарушения трудового законодательства, ненадлежащее медицинское обслуживание и многое другое. Каждое из обращений было детально рассмотрено. Должностным лицам даны конкретные поручения для реального и оперативного восстановления прав заявителей.
Зайцев прибыл в Челябинск 7 февраля. В первый день он встречался с силовиками и омбудсменами, посетил Челябинский завод городского электрического транспорта. На нем он пообщался с руководством и коллективом.
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