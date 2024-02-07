07 февраля 2024

Замгенпрокурора РФ Зайцев провел онлайн-прием челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Сергей Зайцев второй день работает в Челябинске Фото:

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием жителей Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, каждое из обращений было детально рассмотрено, должностным лицам даны поручения для исправления ситуации.

«Всего в рамках приема поступило более 40 обращений граждан. Граждан волновали вопросы взыскания алиментов на содержание детей, неисполнения судебных решений, обеспечения доступа инвалидов к социальной инфраструктуре, ликвидации несанкционированных мест накопления отходов, соблюдения земельного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Помимо этого, жители пожаловались на плохое освещение населенных пунктов, нарушения трудового законодательства, ненадлежащее медицинское обслуживание и многое другое. Каждое из обращений было детально рассмотрено. Должностным лицам даны конкретные поручения для реального и оперативного восстановления прав заявителей.

Зайцев прибыл в Челябинск 7 февраля. В первый день он встречался с силовиками и омбудсменами, посетил Челябинский завод городского электрического транспорта. На нем он пообщался с руководством и коллективом.

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Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием жителей Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, каждое из обращений было детально рассмотрено, должностным лицам даны поручения для исправления ситуации. «Всего в рамках приема поступило более 40 обращений граждан. Граждан волновали вопросы взыскания алиментов на содержание детей, неисполнения судебных решений, обеспечения доступа инвалидов к социальной инфраструктуре, ликвидации несанкционированных мест накопления отходов, соблюдения земельного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Помимо этого, жители пожаловались на плохое освещение населенных пунктов, нарушения трудового законодательства, ненадлежащее медицинское обслуживание и многое другое. Каждое из обращений было детально рассмотрено. Должностным лицам даны конкретные поручения для реального и оперативного восстановления прав заявителей. Зайцев прибыл в Челябинск 7 февраля. В первый день он встречался с силовиками и омбудсменами, посетил Челябинский завод городского электрического транспорта. На нем он пообщался с руководством и коллективом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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