Замгенпрокурора РФ Зайцев встретился в Челябинске с силовиками и омбудсменами. Фото

07 февраля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев провел ряд встреч в Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 7 февраля встретился в Челябиснке с начальником региональной полиции Михаилом Скоковым, омбудсменами Юлией Сударенко, Евгенией Майоровой и Александром Гончаровым, начальником ГУ МЧС по региону Юрием Буренко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, на каждой встрече поднимались важные для благополучия граждан вопросы. «С ними [с Скоковым, Сударенко, Майоровой и Гончаровым] обсудили актуальные проблемы защиты прав граждан, в первую очередь детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, семей, военнослужащих и предпринимателей. Детально рассмотрели вопросы предоставления жителям области мер социальной поддержки, средств реабилитации, земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, укомплектованности медицинских учреждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Также на данной встрече отдельно рассмотрели проблему лекарственного обеспечения граждан. В том числе детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Проговорили идеи решения этой проблемы. На встрече с Буренко Зайцев обсудил готовность региона к предстоящим пожароопасным и паводковым периодам. А также к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Сергей Зайцев (справа) встретился с начальником ГУ МЧС по Челябинской области Юрием Буренко (слева) Фото: пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по УрФО В рамках посещения Челябинской области Сергей Зайцев (слева) посетил завод городского электрического транспорта. Фото: пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Фото: пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 7 февраля встретился в Челябиснке с начальником региональной полиции Михаилом Скоковым, омбудсменами Юлией Сударенко, Евгенией Майоровой и Александром Гончаровым, начальником ГУ МЧС по региону Юрием Буренко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, на каждой встрече поднимались важные для благополучия граждан вопросы. «С ними [с Скоковым, Сударенко, Майоровой и Гончаровым] обсудили актуальные проблемы защиты прав граждан, в первую очередь детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, семей, военнослужащих и предпринимателей. Детально рассмотрели вопросы предоставления жителям области мер социальной поддержки, средств реабилитации, земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, укомплектованности медицинских учреждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Также на данной встрече отдельно рассмотрели проблему лекарственного обеспечения граждан. В том числе детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Проговорили идеи решения этой проблемы. На встрече с Буренко Зайцев обсудил готовность региона к предстоящим пожароопасным и паводковым периодам. А также к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.