07 февраля 2024

В небе над Пермью американский самолет нарисовал идеальный круг. Скрин

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Финал всероссийских соревнований по парашютному спорту "Европа-Азия". Екатеринбург, полет, небо, ан2, самолет
Самолет кружил над городом со скоростью 344 километра в час Фото:

Легкомоторный американский самолет Beech 300 Super King Air 350 нарисовал идеальный круг в небе над Пермью. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

«Beech 300 Super King Air 350, вылет из Перми. Путевая скорость — 344 километра в час», — сообщает сервис. По данным Flightradar24, самолет вылетел из Большого Савино и кружил над окрестностями краевой столицы В итоге нарисовал идеально ровный круг.

Beech 300 Super King Air 350 является американским турбовинтовым самолетом общего назначения. Он принадлежит Госкорпорации по организации воздушного движения, которая проводит специальные облеты. Она занимается предоставлением аэронавигационных услуг в России и обслуживанием диспетчерских пунктов в аэропортах.

Самолет принадлежит Госкорпорации по организации воздушного движения
Самолет принадлежит Госкорпорации по организации воздушного движения
Фото:

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Легкомоторный американский самолет Beech 300 Super King Air 350 нарисовал идеальный круг в небе над Пермью. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. «Beech 300 Super King Air 350, вылет из Перми. Путевая скорость — 344 километра в час», — сообщает сервис. По данным Flightradar24, самолет вылетел из Большого Савино и кружил над окрестностями краевой столицы В итоге нарисовал идеально ровный круг. Beech 300 Super King Air 350 является американским турбовинтовым самолетом общего назначения. Он принадлежит Госкорпорации по организации воздушного движения, которая проводит специальные облеты. Она занимается предоставлением аэронавигационных услуг в России и обслуживанием диспетчерских пунктов в аэропортах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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