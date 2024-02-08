В Екатеринбурге резко упали продажи квартир в новостройках. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, жилье, многоэтажка, новостройка
Спад продаж новых квартир ожидаем, говорят эксперты Фото:

В январе в Екатеринбурге более чем в три раза упали продажи квартир в новостройках. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«Количество договоров о покупке квартиры в январе 2024 года было на уровне 1,1 тысячи. В декабре 2023 года было заключено 3,9 тысячи сделок. После показателей конца прошлого года результаты продаж января выглядят провальными», — рассказал Хорьков.

По словам эксперта, начало года оказалось ожидаемо слабым. Спрос в январе снизился по многим причинам: рост требований к заемщикам, повышение первоначального взноса, снижение активности на вторичном рынке. Также провал продаж связан с повышенным спросом в конце 2023 года.

Еще один фактор — повышение цен — тоже сыграл не в пользу рынка. В конце прошлого года ключевые участники ипотечного рынка объявили о введении комиссии для девелоперов за выдачу льготных кредитов. Большинство продавцов, которые приняли новые условия, полностью или частично переложили эту комиссию в цены. Поэтому, когда все считали, что цикл роста цен уже завершен, большинство квартир подорожало на 2,5%.

В январе спрос на покупку новой квартиры упал больше, чем в три раза
В январе спрос на покупку новой квартиры упал больше, чем в три раза

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В январе в Екатеринбурге более чем в три раза упали продажи квартир в новостройках. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «Количество договоров о покупке квартиры в январе 2024 года было на уровне 1,1 тысячи. В декабре 2023 года было заключено 3,9 тысячи сделок. После показателей конца прошлого года результаты продаж января выглядят провальными», — рассказал Хорьков. По словам эксперта, начало года оказалось ожидаемо слабым. Спрос в январе снизился по многим причинам: рост требований к заемщикам, повышение первоначального взноса, снижение активности на вторичном рынке. Также провал продаж связан с повышенным спросом в конце 2023 года. Еще один фактор — повышение цен — тоже сыграл не в пользу рынка. В конце прошлого года ключевые участники ипотечного рынка объявили о введении комиссии для девелоперов за выдачу льготных кредитов. Большинство продавцов, которые приняли новые условия, полностью или частично переложили эту комиссию в цены. Поэтому, когда все считали, что цикл роста цен уже завершен, большинство квартир подорожало на 2,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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