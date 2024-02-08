В Сургут привезли часть выставки с ВДНХ

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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, россия
Экспозиция рассказывает про школы 90-х годов прошлого столетия Фото:

В Сургут (ХМАО) привезли часть выставки «Россия» с ВДНХ — «Просвещение. Большие перемены». Экспозиция открылась в историческом парке «Россия — Моя история» передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Выставка открывается во всех регионах РФ, где есть парки „Россия — Моя история“. Она призвана показать, то огромное влияние, которое играет вся система просвещение в формировании нации, в формирование человека и гражданина», — сообщила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова.

Исторический отрезок, представленный в Сургуте, рассказывает о последних 40 годах системы просвещения России. Она захватывает последнее десятилетие Советского Союза, развал в девяностые и восстановление в двухтысячные.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поддержал идею жителей ХМАО о создании музея трудовых династий на ВДНХ. Эту просьбу от югорской семьи геофизиков главе государства передал Герой ДНР, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога.

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В Сургут (ХМАО) привезли часть выставки «Россия» с ВДНХ — «Просвещение. Большие перемены». Экспозиция открылась в историческом парке «Россия — Моя история» передает с места событий корреспондент URA.RU. «Выставка открывается во всех регионах РФ, где есть парки „Россия — Моя история“. Она призвана показать, то огромное влияние, которое играет вся система просвещение в формировании нации, в формирование человека и гражданина», — сообщила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова. Исторический отрезок, представленный в Сургуте, рассказывает о последних 40 годах системы просвещения России. Она захватывает последнее десятилетие Советского Союза, развал в девяностые и восстановление в двухтысячные. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поддержал идею жителей ХМАО о создании музея трудовых династий на ВДНХ. Эту просьбу от югорской семьи геофизиков главе государства передал Герой ДНР, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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