В Сургут привезли часть выставки с ВДНХ

08 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Экспозиция рассказывает про школы 90-х годов прошлого столетия Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Сургут (ХМАО) привезли часть выставки «Россия» с ВДНХ — «Просвещение. Большие перемены». Экспозиция открылась в историческом парке «Россия — Моя история» передает с места событий корреспондент URA.RU. «Выставка открывается во всех регионах РФ, где есть парки „Россия — Моя история“. Она призвана показать, то огромное влияние, которое играет вся система просвещение в формировании нации, в формирование человека и гражданина», — сообщила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова. Исторический отрезок, представленный в Сургуте, рассказывает о последних 40 годах системы просвещения России. Она захватывает последнее десятилетие Советского Союза, развал в девяностые и восстановление в двухтысячные. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поддержал идею жителей ХМАО о создании музея трудовых династий на ВДНХ. Эту просьбу от югорской семьи геофизиков главе государства передал Герой ДНР, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога.

В Сургут (ХМАО) привезли часть выставки «Россия» с ВДНХ — «Просвещение. Большие перемены». Экспозиция открылась в историческом парке «Россия — Моя история» передает с места событий корреспондент URA.RU. «Выставка открывается во всех регионах РФ, где есть парки „Россия — Моя история“. Она призвана показать, то огромное влияние, которое играет вся система просвещение в формировании нации, в формирование человека и гражданина», — сообщила вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова. Исторический отрезок, представленный в Сургуте, рассказывает о последних 40 годах системы просвещения России. Она захватывает последнее десятилетие Советского Союза, развал в девяностые и восстановление в двухтысячные. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поддержал идею жителей ХМАО о создании музея трудовых династий на ВДНХ. Эту просьбу от югорской семьи геофизиков главе государства передал Герой ДНР, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога.