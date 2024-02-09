Путин рассказал о роли президента США в отношениях с Россией

Путин: отношения России и США зависят от настроений элит, а не от президента
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин считает, что настроение элит повлияет на мир Фото:

Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, а будет только хуже. Именно поэтому дело не в том, кто придет к власти США, а в том, какие настроения будут у элит, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналист Такеру Карлсону.

«Другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека», — пояснил Путин в интервью, опубликованном на сайте Карлсона. По его мнению, дело не в личности американского лидера, а дело в настроениях элит.

Он отметил, если в Америке будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, так как это только усугубит ситуацию. «Если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться», — считает президент России.

Интервью Карлсона с лидером РФ опубликовали 9 февраля. Журналист приехал в Москву за собственный счет, чтобы побеседовать с Путиным. По его словам, жители США не знают о происходящих событиях на Украине.

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Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, а будет только хуже. Именно поэтому дело не в том, кто придет к власти США, а в том, какие настроения будут у элит, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналист Такеру Карлсону. «Другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека», — пояснил Путин в интервью, опубликованном на сайте Карлсона. По его мнению, дело не в личности американского лидера, а дело в настроениях элит. Он отметил, если в Америке будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, так как это только усугубит ситуацию. «Если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться», — считает президент России. Интервью Карлсона с лидером РФ опубликовали 9 февраля. Журналист приехал в Москву за собственный счет, чтобы побеседовать с Путиным. По его словам, жители США не знают о происходящих событиях на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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