Путин рассказал о роли президента США в отношениях с Россией

Путин: отношения России и США зависят от настроений элит, а не от президента

09 февраля 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что настроение элит повлияет на мир Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, а будет только хуже. Именно поэтому дело не в том, кто придет к власти США, а в том, какие настроения будут у элит, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналист Такеру Карлсону. «Другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека», — пояснил Путин в интервью, опубликованном на сайте Карлсона. По его мнению, дело не в личности американского лидера, а дело в настроениях элит. Он отметил, если в Америке будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, так как это только усугубит ситуацию. «Если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться», — считает президент России. Интервью Карлсона с лидером РФ опубликовали 9 февраля. Журналист приехал в Москву за собственный счет, чтобы побеседовать с Путиным. По его словам, жители США не знают о происходящих событиях на Украине.

Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, а будет только хуже. Именно поэтому дело не в том, кто придет к власти США, а в том, какие настроения будут у элит, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналист Такеру Карлсону. «Другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека», — пояснил Путин в интервью, опубликованном на сайте Карлсона. По его мнению, дело не в личности американского лидера, а дело в настроениях элит. Он отметил, если в Америке будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, так как это только усугубит ситуацию. «Если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться», — считает президент России. Интервью Карлсона с лидером РФ опубликовали 9 февраля. Журналист приехал в Москву за собственный счет, чтобы побеседовать с Путиным. По его словам, жители США не знают о происходящих событиях на Украине.