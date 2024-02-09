В Свердловской области с 9 февраля сотрудники Госавтоинспекции приступили к тотальным проверкам на дорогах. Рейды силовиков продлятся все выходные. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Массовые проверки транспорта начались с вечера пятницы [9 февраля] и продлятся все выходные дни. Мероприятия проходят в формате сплошных проверок, инспекторы ДПС перекрывают часть полос движения на определенных участках дорог и проверяют всех проезжающих автомобилистов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
В ведомстве призвали водителей не подвергать опасности жизни людей и соблюдать ПДД. «Сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102», — подытожили автоинспекторы.
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