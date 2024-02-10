10 февраля 2024

Мэр Березников Казаченко похвастался уловом окуней. Фото

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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Мэру Березников попадались одни окуни (архивное фото) Фото:

Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко рассказал о выловленных окунях. Фотографиями рыб он поделился в Telegram.

«Сегодня только окунь. И минус один балансир (приманка — прим. URA.RU)», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.

Ранее один из жителей Прикамья хвастался крупным уловом судаков. Мужчина отмечал, что рыбачил в низовьях Камы.

Алексей Казаченко наловил несколько десятков окуней
Алексей Казаченко наловил несколько десятков окуней
Фото:

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Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко рассказал о выловленных окунях. Фотографиями рыб он поделился в Telegram. «Сегодня только окунь. И минус один балансир (приманка — прим. URA.RU)», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале. Ранее один из жителей Прикамья хвастался крупным уловом судаков. Мужчина отмечал, что рыбачил в низовьях Камы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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