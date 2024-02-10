Мэру Березников попадались одни окуни (архивное фото)
Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко рассказал о выловленных окунях. Фотографиями рыб он поделился в Telegram.
«Сегодня только окунь. И минус один балансир (приманка — прим. URA.RU)», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.
Ранее один из жителей Прикамья хвастался крупным уловом судаков. Мужчина отмечал, что рыбачил в низовьях Камы.
Алексей Казаченко наловил несколько десятков окуней
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