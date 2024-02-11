11 февраля 2024
10 февраля 2024

Пермский врач-педиатр отсудила доплату к зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Врач из Кунгура добилась социальной выплаты Фото:

Завотделением медпомощи детям в образовательных организациях, аккредитованная в Кунгурской больнице (Пермский край), добилась через суд начисления к зарплате ежемесячной выплаты. Женщина доказала, что имеет право на доплату как врач-педиатр. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил признать за врачом-педиатром право на получение специальной соцвыплаты. Обязать „Кунгурскую больницу“ включить сотрудницу в реестр медработников, имеющих право на доплату», — указано в материалах на сайте Кунгурского городского суда.

На суде детский врач доказала, что оказывала медпомощь детям, обучающимся в образовательных организациях Кунгура. Она добавила, что регулярно повышала квалификацию и составляла подробный план работы на участке. Представители отделения социального фонда в Пермском крае выступали против начисления доплаты. Но суд встал на защиту прав педиатра.

Ранее сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у своего работодателя зарплату за восемь месяцев вынужденного прогула на работе. Сотрудницу отстранили от работы после отказа предоставить справку о нужных прививках. Пермячку физически не пускали на рабочее место, прекратив выплачивать зарплату. Суд восстановил права сотрудницы.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завотделением медпомощи детям в образовательных организациях, аккредитованная в Кунгурской больнице (Пермский край), добилась через суд начисления к зарплате ежемесячной выплаты. Женщина доказала, что имеет право на доплату как врач-педиатр. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил признать за врачом-педиатром право на получение специальной соцвыплаты. Обязать „Кунгурскую больницу“ включить сотрудницу в реестр медработников, имеющих право на доплату», — указано в материалах на сайте Кунгурского городского суда. На суде детский врач доказала, что оказывала медпомощь детям, обучающимся в образовательных организациях Кунгура. Она добавила, что регулярно повышала квалификацию и составляла подробный план работы на участке. Представители отделения социального фонда в Пермском крае выступали против начисления доплаты. Но суд встал на защиту прав педиатра. Ранее сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у своего работодателя зарплату за восемь месяцев вынужденного прогула на работе. Сотрудницу отстранили от работы после отказа предоставить справку о нужных прививках. Пермячку физически не пускали на рабочее место, прекратив выплачивать зарплату. Суд восстановил права сотрудницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...