Пермский врач-педиатр отсудила доплату к зарплате

Завотделением медпомощи детям в образовательных организациях, аккредитованная в Кунгурской больнице (Пермский край), добилась через суд начисления к зарплате ежемесячной выплаты. Женщина доказала, что имеет право на доплату как врач-педиатр. Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд решил признать за врачом-педиатром право на получение специальной соцвыплаты. Обязать „Кунгурскую больницу“ включить сотрудницу в реестр медработников, имеющих право на доплату», — указано в материалах на сайте Кунгурского городского суда.
На суде детский врач доказала, что оказывала медпомощь детям, обучающимся в образовательных организациях Кунгура. Она добавила, что регулярно повышала квалификацию и составляла подробный план работы на участке. Представители отделения социального фонда в Пермском крае выступали против начисления доплаты. Но суд встал на защиту прав педиатра.
Ранее сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у своего работодателя зарплату за восемь месяцев вынужденного прогула на работе. Сотрудницу отстранили от работы после отказа предоставить справку о нужных прививках. Пермячку физически не пускали на рабочее место, прекратив выплачивать зарплату. Суд восстановил права сотрудницы.
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