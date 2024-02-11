Пермские ветераны СВО рассказали, как и где ожидали начало спецоперации в 2022 году. Фото

Пермские ветераны СВО признались, что не верили в начало спецоперации

12 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Пермские бойцы ждали начала спецоперации в лесу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские ветераны спецоперации до последнего не верили в то, что СВО в 2022 году начнется. Своими воспоминаниями они поделились в telegram-канале «Прикамские витязи». Бойцы отметили, что за несколько дней до начала СВО находились на границе «одной из стран НАТО», но готовились «ехать по домам». «12 февраля 2022 года. До СВО остается меньше двух недель, но никто из нас до конца не верит, что это все-таки случится. Мы сидим в лесу на границе с одной из стран НАТО и неспешно ведем подготовку. Изучаем вооружение, а вечерами обсуждаем политическую обстановку и думаем, что, скорее всего, скоро поедем по домам», — рассказали бойцы. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Выступая с экстренным обращением к россиянам он признал необходимость проведения СВО, отметив, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Пермские бойцы за несколько дней до начала спецоперации в феврале 2022 года Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie

Пермские ветераны спецоперации до последнего не верили в то, что СВО в 2022 году начнется. Своими воспоминаниями они поделились в telegram-канале «Прикамские витязи». Бойцы отметили, что за несколько дней до начала СВО находились на границе «одной из стран НАТО», но готовились «ехать по домам». «12 февраля 2022 года. До СВО остается меньше двух недель, но никто из нас до конца не верит, что это все-таки случится. Мы сидим в лесу на границе с одной из стран НАТО и неспешно ведем подготовку. Изучаем вооружение, а вечерами обсуждаем политическую обстановку и думаем, что, скорее всего, скоро поедем по домам», — рассказали бойцы. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Выступая с экстренным обращением к россиянам он признал необходимость проведения СВО, отметив, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.