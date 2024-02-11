11 февраля 2024

Пермские ветераны СВО рассказали, как и где ожидали начало спецоперации в 2022 году. Фото

Пермские ветераны СВО признались, что не верили в начало спецоперации
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Пермские бойцы ждали начала спецоперации в лесу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермские ветераны спецоперации до последнего не верили в то, что СВО в 2022 году начнется. Своими воспоминаниями они поделились в telegram-канале «Прикамские витязи». Бойцы отметили, что за несколько дней до начала СВО находились на границе «одной из стран НАТО», но готовились «ехать по домам».

«12 февраля 2022 года. До СВО остается меньше двух недель, но никто из нас до конца не верит, что это все-таки случится. Мы сидим в лесу на границе с одной из стран НАТО и неспешно ведем подготовку. Изучаем вооружение, а вечерами обсуждаем политическую обстановку и думаем, что, скорее всего, скоро поедем по домам», — рассказали бойцы.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Выступая с экстренным обращением к россиянам он признал необходимость проведения СВО, отметив, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Пермские бойцы за несколько дней до начала спецоперации в феврале 2022 года
Пермские бойцы за несколько дней до начала спецоперации в феврале 2022 года
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Пермские ветераны спецоперации до последнего не верили в то, что СВО в 2022 году начнется. Своими воспоминаниями они поделились в telegram-канале «Прикамские витязи». Бойцы отметили, что за несколько дней до начала СВО находились на границе «одной из стран НАТО», но готовились «ехать по домам». «12 февраля 2022 года. До СВО остается меньше двух недель, но никто из нас до конца не верит, что это все-таки случится. Мы сидим в лесу на границе с одной из стран НАТО и неспешно ведем подготовку. Изучаем вооружение, а вечерами обсуждаем политическую обстановку и думаем, что, скорее всего, скоро поедем по домам», — рассказали бойцы. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Выступая с экстренным обращением к россиянам он признал необходимость проведения СВО, отметив, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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