Свердловчане устроили ажиотаж в ЗАГСах на 14 февраля, несмотря на будний день

Свердловчане стали чаще выбирать 14 февраля днем для заключения брака. И это несмотря на то, что последние пару лет День святого Валентина выпадал на будни, хотя традиционно самыми востребованными считаются пятница и суббота. Такими данными с URA.RU поделились в управлении ЗАГС Свердловской области.
«14 февраля 2022 года (понедельник) зарегистрировано 18 браков, a 14 февраля 2023 года (вторник) составлено 84 записи акта о заключении брака», — рассказали в ведомстве. Что касается этого года, то заключить брак готовы 173 пары, 80 из которых создадут семью в отделах ЗАГС Екатеринбурга.
На прошлой неделе горожане бросились бронировать столики в ресторанах ко Дню всех влюбленных. Несмотря на то, что во многих популярных ресторанах не осталось мест, представители заведений обещают подобрать удобные варианты.
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