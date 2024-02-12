Свердловчане устроили ажиотаж в ЗАГСах на 14 февраля, несмотря на будний день

В Свердловской области выросло количество пар, желающих пожениться 14 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Будний день не останавливает пары, и они заключают браки даже посреди недели Фото:

Свердловчане стали чаще выбирать 14 февраля днем для заключения брака. И это несмотря на то, что последние пару лет День святого Валентина выпадал на будни, хотя традиционно самыми востребованными считаются пятница и суббота. Такими данными с URA.RU поделились в управлении ЗАГС Свердловской области.

«14 февраля 2022 года (понедельник) зарегистрировано 18 браков, a 14 февраля 2023 года (вторник) составлено 84 записи акта о заключении брака», — рассказали в ведомстве. Что касается этого года, то заключить брак готовы 173 пары, 80 из которых создадут семью в отделах ЗАГС Екатеринбурга.

На прошлой неделе горожане бросились бронировать столики в ресторанах ко Дню всех влюбленных. Несмотря на то, что во многих популярных ресторанах не осталось мест, представители заведений обещают подобрать удобные варианты.

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Свердловчане стали чаще выбирать 14 февраля днем для заключения брака. И это несмотря на то, что последние пару лет День святого Валентина выпадал на будни, хотя традиционно самыми востребованными считаются пятница и суббота. Такими данными с URA.RU поделились в управлении ЗАГС Свердловской области. «14 февраля 2022 года (понедельник) зарегистрировано 18 браков, a 14 февраля 2023 года (вторник) составлено 84 записи акта о заключении брака», — рассказали в ведомстве. Что касается этого года, то заключить брак готовы 173 пары, 80 из которых создадут семью в отделах ЗАГС Екатеринбурга. На прошлой неделе горожане бросились бронировать столики в ресторанах ко Дню всех влюбленных. Несмотря на то, что во многих популярных ресторанах не осталось мест, представители заведений обещают подобрать удобные варианты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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