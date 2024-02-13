ФАС возбудила дело в отношении Росбанка из-за рекламы кредитной карты

13 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

ФАС возбудила дело против Росбанка из-за нарушения рекламного законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Против Росбанка было заведено уголовное дело из-за нарушения рекламного законодательства. Об этом говорится Об этом на сайте Федеральной антимонопольной службы. «В рекламе кредитной карты банк указывал привлекательную информацию, не соответствующую действительности», — говорится о причине заведения уголовного дела против банка. ФАС привела в пример следующую цитату из рекламы: «Приятные покупки и никаких процентов». При этом условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов. «Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей, определяющих их стоимость», — сделали вывод представители ФАС. Ранее банки обязали публиковать полную стоимость кредитов в рекламе. Соответствующий закон вступил в силу с 23 октября. Нарушение этого закона чревато штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Против Росбанка было заведено уголовное дело из-за нарушения рекламного законодательства. Об этом говорится Об этом на сайте Федеральной антимонопольной службы. «В рекламе кредитной карты банк указывал привлекательную информацию, не соответствующую действительности», — говорится о причине заведения уголовного дела против банка. ФАС привела в пример следующую цитату из рекламы: «Приятные покупки и никаких процентов». При этом условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов. «Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей, определяющих их стоимость», — сделали вывод представители ФАС. Ранее банки обязали публиковать полную стоимость кредитов в рекламе. Соответствующий закон вступил в силу с 23 октября. Нарушение этого закона чревато штрафом в размере 800 тысяч рублей.