Банки обязали публиковать полную стоимость кредитов в рекламе. Видео

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Банки должны будут указывать в рекламе все дополнительные услуги кредитования Фото:

В России банки обязали указывать полную стоимость кредитов в рекламе таких услуг. Соответствующий закон вступил в силу с 23 октября.

В закон «О потребительском кредите» были внесены поправки, ужесточающие требования к рекламе кредитных продуктов. «Финансовые организации отныне обязаны сразу сообщать, под какой процент выдается кредит, а также информировать о дополнительных условиях, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика», — передает Пятый канал.

В Финансовой антимонопольной службе заявили, что такая мера позволит потребителю сразу оценить свои финансовые возможности, а также увидеть, какие платные услуги ему необходимо будет приобрести. Уточняется, что нарушение этого закона чревато штрафом в размере 800 тысяч рублей.

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В России банки обязали указывать полную стоимость кредитов в рекламе таких услуг. Соответствующий закон вступил в силу с 23 октября. В закон «О потребительском кредите» были внесены поправки, ужесточающие требования к рекламе кредитных продуктов. «Финансовые организации отныне обязаны сразу сообщать, под какой процент выдается кредит, а также информировать о дополнительных условиях, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика», — передает Пятый канал. В Финансовой антимонопольной службе заявили, что такая мера позволит потребителю сразу оценить свои финансовые возможности, а также увидеть, какие платные услуги ему необходимо будет приобрести. Уточняется, что нарушение этого закона чревато штрафом в размере 800 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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