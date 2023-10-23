В России банки обязали указывать полную стоимость кредитов в рекламе таких услуг. Соответствующий закон вступил в силу с 23 октября.
В закон «О потребительском кредите» были внесены поправки, ужесточающие требования к рекламе кредитных продуктов. «Финансовые организации отныне обязаны сразу сообщать, под какой процент выдается кредит, а также информировать о дополнительных условиях, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика», — передает Пятый канал.
В Финансовой антимонопольной службе заявили, что такая мера позволит потребителю сразу оценить свои финансовые возможности, а также увидеть, какие платные услуги ему необходимо будет приобрести. Уточняется, что нарушение этого закона чревато штрафом в размере 800 тысяч рублей.
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