13 февраля 2024

Автовладелец из ХМАО отсудил у руководства заправки 350 тысяч рублей после пожара

В Сургуте владелец авто, пострадавшего в пожаре на заправке, получил компенсацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Автовладелец получил около 350 тысяч рублей в качестве компенсации Фото:

Суд Сургута обязал руководство газозаправочной станции выплатить владельцу автомобиля Toyota 350 тысяч рублей. Собственник подал иск в адрес АГЗС из-за того, что его машина пострадала при пожаре на станции. О данном решении сообщается в публикации Сургутского городского суда.

«Сургутским городским судом рассмотрено гражданское дело, в котором истец обратился к автомобильной газозаправочной станции о взыскании причиненного ущерба и судебных расходов. <…> 16 января 2023 года произошел пожар в топливозаправочной цистерне на территории АГЗС, в результате чего было повреждено транспортное средство Toyota Land Cruiser 120, принадлежащее истцу», — сообщается на сайте суда.

Пожарно-техническая экспертиза заключила, что причина возникновения пожара — образование искр в электроустановках цистерны. Суд взыскал в пользу истца более 292 тысяч рублей причиненного ущерба и еще 57 тысяч рублей компенсации судебных расходов.

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Суд Сургута обязал руководство газозаправочной станции выплатить владельцу автомобиля Toyota 350 тысяч рублей. Собственник подал иск в адрес АГЗС из-за того, что его машина пострадала при пожаре на станции. О данном решении сообщается в публикации Сургутского городского суда. «Сургутским городским судом рассмотрено гражданское дело, в котором истец обратился к автомобильной газозаправочной станции о взыскании причиненного ущерба и судебных расходов. <…> 16 января 2023 года произошел пожар в топливозаправочной цистерне на территории АГЗС, в результате чего было повреждено транспортное средство Toyota Land Cruiser 120, принадлежащее истцу», — сообщается на сайте суда. Пожарно-техническая экспертиза заключила, что причина возникновения пожара — образование искр в электроустановках цистерны. Суд взыскал в пользу истца более 292 тысяч рублей причиненного ущерба и еще 57 тысяч рублей компенсации судебных расходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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