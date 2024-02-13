Автовладелец из ХМАО отсудил у руководства заправки 350 тысяч рублей после пожара

Суд Сургута обязал руководство газозаправочной станции выплатить владельцу автомобиля Toyota 350 тысяч рублей. Собственник подал иск в адрес АГЗС из-за того, что его машина пострадала при пожаре на станции. О данном решении сообщается в публикации Сургутского городского суда.
«Сургутским городским судом рассмотрено гражданское дело, в котором истец обратился к автомобильной газозаправочной станции о взыскании причиненного ущерба и судебных расходов. <…> 16 января 2023 года произошел пожар в топливозаправочной цистерне на территории АГЗС, в результате чего было повреждено транспортное средство Toyota Land Cruiser 120, принадлежащее истцу», — сообщается на сайте суда.
Пожарно-техническая экспертиза заключила, что причина возникновения пожара — образование искр в электроустановках цистерны. Суд взыскал в пользу истца более 292 тысяч рублей причиненного ущерба и еще 57 тысяч рублей компенсации судебных расходов.
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