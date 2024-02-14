Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака

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Путин. Форум будущих технологий
Владимир Путин сообщил, что РФ рассчитывает на скорое использование вакцин от рака Фото:

Россия вплотную подошла к разработке вакцин против рака. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна готовится к эффективному использованию вакцин.

«Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, рассчитывает на их скорое и эффективное использование», — заявил Путин на пленарном заседании Форума «Технологии будущего». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала Путину выпустить уникальную вакцину от рака. По ее словам, специалисты РФ опираются на опыт западной медицины, но идут дальше.

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Россия вплотную подошла к разработке вакцин против рака. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна готовится к эффективному использованию вакцин. «Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, рассчитывает на их скорое и эффективное использование», — заявил Путин на пленарном заседании Форума «Технологии будущего». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала Путину выпустить уникальную вакцину от рака. По ее словам, специалисты РФ опираются на опыт западной медицины, но идут дальше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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