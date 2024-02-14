В ХМАО из-за морозов объявили актировку для школьников второй смены

15 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В большинстве городов ХМАО объявили актировку для школьников 1-4 классов второй смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В большей части городов ХМАО из-за морозов и ветра 15 февраля отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».



«15.02.2024 занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -25.4°, ветер 10 м/с, соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 4 класс», — говорится в сообщении.



Актировку с 1 по 4 класс объявили в Белоярском, Когалыме, Лянторе, Нягани, Покачах, Радужном, Советском, Урае и Югорске. Школьники Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска пойдут на очные занятия.



Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО 15 января из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены. В школу не пошли учащиеся с 1 по 11 класс.

В большей части городов ХМАО из-за морозов и ветра 15 февраля отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг». «15.02.2024 занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -25.4°, ветер 10 м/с, соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 4 класс», — говорится в сообщении. Актировку с 1 по 4 класс объявили в Белоярском, Когалыме, Лянторе, Нягани, Покачах, Радужном, Советском, Урае и Югорске. Школьники Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска пойдут на очные занятия. Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО 15 января из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены. В школу не пошли учащиеся с 1 по 11 класс.