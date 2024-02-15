Около ста больных детей из ХМАО получили помощь в фонде «Круг добра»

В ХМАО 99 больных детей получили лекарства за счет благотворительного фонда «Круг добра». Об этом глава региона Наталья Комара заявила на встрече с председателем правления фонда Александром Ткаченко, который приехал в округ с рабочим визитом.
«В 2023 году за счет фонда „Круг добра“ обеспечены лекарственными препаратами 99 детей. <…> Большую работу проводит созданный в Сургуте Центр охраны материнства и детства, который сопровождает родителей от зачатия ребенка до достижения 3-5 лет», — цитирует слова Комаровой правительство ХМАО на своем сайте.
Округ сотрудничает с фондом «Круг добра» с 2023 года. Фонд помогает обеспечивать детей с редкими заболеваниями дорогостоящими препаратами, имеющимися в наличии. А также закупает технические средства для реабилитации, которые не оплачиваются министерством труда и не входят в федеральный перечень.
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