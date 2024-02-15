Около ста больных детей из ХМАО получили помощь в фонде «Круг добра»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
99 больных детей из ХМАО получили помощь в фонде «Круг добра» Фото:

В ХМАО 99 больных детей получили лекарства за счет благотворительного фонда «Круг добра». Об этом глава региона Наталья Комара заявила на встрече с председателем правления фонда Александром Ткаченко, который приехал в округ с рабочим визитом.

«В 2023 году за счет фонда „Круг добра“ обеспечены лекарственными препаратами 99 детей. <…> Большую работу проводит созданный в Сургуте Центр охраны материнства и детства, который сопровождает родителей от зачатия ребенка до достижения 3-5 лет», — цитирует слова Комаровой правительство ХМАО на своем сайте.

Округ сотрудничает с фондом «Круг добра» с 2023 года. Фонд помогает обеспечивать детей с редкими заболеваниями дорогостоящими препаратами, имеющимися в наличии. А также закупает технические средства для реабилитации, которые не оплачиваются министерством труда и не входят в федеральный перечень.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО 99 больных детей получили лекарства за счет благотворительного фонда «Круг добра». Об этом глава региона Наталья Комара заявила на встрече с председателем правления фонда Александром Ткаченко, который приехал в округ с рабочим визитом. «В 2023 году за счет фонда „Круг добра“ обеспечены лекарственными препаратами 99 детей. <…> Большую работу проводит созданный в Сургуте Центр охраны материнства и детства, который сопровождает родителей от зачатия ребенка до достижения 3-5 лет», — цитирует слова Комаровой правительство ХМАО на своем сайте. Округ сотрудничает с фондом «Круг добра» с 2023 года. Фонд помогает обеспечивать детей с редкими заболеваниями дорогостоящими препаратами, имеющимися в наличии. А также закупает технические средства для реабилитации, которые не оплачиваются министерством труда и не входят в федеральный перечень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...