16 февраля 2024

Волонтеров из ХМАО растрогал клип новой песни сургутского рэпера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Песня посвящена работе добровольцев в зоне СВО Фото:

Клип на песню «Объединимся» сургутского рэп-исполнителя Павла Романюка (Паром) растрогал до слез волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Многие кадры из видео сняты во время работы Гумкорпуса Югры в зоне СВО.

«Сургутский рэпер Паром выпустил клип на песню „Объединимся“. Все кадры в нем настоящие. Многие из них сделаны во время работы команды Гумкорпуса. Наша команда растрогана до слез», — поделились реакцией на клип волонтеры в telegram-канале.

Песня посвящена работе добровольцев. «Не передать словами, как мы благодарны, что наш труд не остается незамеченным и дает стимул для творчества таким талантливым северянам», — рассказали волонтеры Гумкорпуса.

Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.

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Клип на песню «Объединимся» сургутского рэп-исполнителя Павла Романюка (Паром) растрогал до слез волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Многие кадры из видео сняты во время работы Гумкорпуса Югры в зоне СВО. «Сургутский рэпер Паром выпустил клип на песню „Объединимся“. Все кадры в нем настоящие. Многие из них сделаны во время работы команды Гумкорпуса. Наша команда растрогана до слез», — поделились реакцией на клип волонтеры в telegram-канале. Песня посвящена работе добровольцев. «Не передать словами, как мы благодарны, что наш труд не остается незамеченным и дает стимул для творчества таким талантливым северянам», — рассказали волонтеры Гумкорпуса. Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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