Волонтеров из ХМАО растрогал клип новой песни сургутского рэпера. Видео

17 февраля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Песня посвящена работе добровольцев в зоне СВО Фото: Илья Московец © URA.RU Клип на песню «Объединимся» сургутского рэп-исполнителя Павла Романюка (Паром) растрогал до слез волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Многие кадры из видео сняты во время работы Гумкорпуса Югры в зоне СВО. «Сургутский рэпер Паром выпустил клип на песню „Объединимся“. Все кадры в нем настоящие. Многие из них сделаны во время работы команды Гумкорпуса. Наша команда растрогана до слез», — поделились реакцией на клип волонтеры в telegram-канале. Песня посвящена работе добровольцев. «Не передать словами, как мы благодарны, что наш труд не остается незамеченным и дает стимул для творчества таким талантливым северянам», — рассказали волонтеры Гумкорпуса. Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.

Клип на песню «Объединимся» сургутского рэп-исполнителя Павла Романюка (Паром) растрогал до слез волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Многие кадры из видео сняты во время работы Гумкорпуса Югры в зоне СВО. «Сургутский рэпер Паром выпустил клип на песню „Объединимся“. Все кадры в нем настоящие. Многие из них сделаны во время работы команды Гумкорпуса. Наша команда растрогана до слез», — поделились реакцией на клип волонтеры в telegram-канале. Песня посвящена работе добровольцев. «Не передать словами, как мы благодарны, что наш труд не остается незамеченным и дает стимул для творчества таким талантливым северянам», — рассказали волонтеры Гумкорпуса. Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.