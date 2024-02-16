Клип на песню «Объединимся» сургутского рэп-исполнителя Павла Романюка (Паром) растрогал до слез волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Многие кадры из видео сняты во время работы Гумкорпуса Югры в зоне СВО.
«Сургутский рэпер Паром выпустил клип на песню „Объединимся“. Все кадры в нем настоящие. Многие из них сделаны во время работы команды Гумкорпуса. Наша команда растрогана до слез», — поделились реакцией на клип волонтеры в telegram-канале.
Песня посвящена работе добровольцев. «Не передать словами, как мы благодарны, что наш труд не остается незамеченным и дает стимул для творчества таким талантливым северянам», — рассказали волонтеры Гумкорпуса.
Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.
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