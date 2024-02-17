17 февраля 2024
16 февраля 2024

Солист «Иванушек» поучаствует в лыжном марафоне в ХМАО

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Иванушки International. Екатеринбург, группа иванушки international, андреев кирилл
Кирилл Андреев побывает на марафоне в ХМАО Фото:

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев примет участие в лыжном марафоне, который пройдет 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«На гонку заявился участник группы „Иванушки International“ Кирилл Андреев. … Также известно, что марафон посетит олимпийский чемпион Александр Легков», — пишет Муксун.fm со ссылкой на организаторов.

Также в 2024 году на мероприятие добавят нововведения: решено сделать два финиша, новый маршрут с выходом в город и ретро-забег с гостями-чемпионами. С разных финишей можно будет стартовать в разные дни — 6 апреля финишировать будут в свободном стиле, 7 апреля проведут классику в «Долине ручьев».

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. Политик рассказал, что выбрал дистанцию в пять километров.

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Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев примет участие в лыжном марафоне, который пройдет 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «На гонку заявился участник группы „Иванушки International“ Кирилл Андреев. … Также известно, что марафон посетит олимпийский чемпион Александр Легков», — пишет Муксун.fm со ссылкой на организаторов. Также в 2024 году на мероприятие добавят нововведения: решено сделать два финиша, новый маршрут с выходом в город и ретро-забег с гостями-чемпионами. С разных финишей можно будет стартовать в разные дни — 6 апреля финишировать будут в свободном стиле, 7 апреля проведут классику в «Долине ручьев». Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. Политик рассказал, что выбрал дистанцию в пять километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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