Солист «Иванушек» поучаствует в лыжном марафоне в ХМАО

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев примет участие в лыжном марафоне, который пройдет 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«На гонку заявился участник группы „Иванушки International“ Кирилл Андреев. … Также известно, что марафон посетит олимпийский чемпион Александр Легков», — пишет Муксун.fm со ссылкой на организаторов.
Также в 2024 году на мероприятие добавят нововведения: решено сделать два финиша, новый маршрут с выходом в город и ретро-забег с гостями-чемпионами. С разных финишей можно будет стартовать в разные дни — 6 апреля финишировать будут в свободном стиле, 7 апреля проведут классику в «Долине ручьев».
Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. Политик рассказал, что выбрал дистанцию в пять километров.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.