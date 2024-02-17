Солист «Иванушек» поучаствует в лыжном марафоне в ХМАО

18 февраля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Кирилл Андреев побывает на марафоне в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев примет участие в лыжном марафоне, который пройдет 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «На гонку заявился участник группы „Иванушки International“ Кирилл Андреев. … Также известно, что марафон посетит олимпийский чемпион Александр Легков», — пишет Муксун.fm со ссылкой на организаторов. Также в 2024 году на мероприятие добавят нововведения: решено сделать два финиша, новый маршрут с выходом в город и ретро-забег с гостями-чемпионами. С разных финишей можно будет стартовать в разные дни — 6 апреля финишировать будут в свободном стиле, 7 апреля проведут классику в «Долине ручьев». Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. Политик рассказал, что выбрал дистанцию в пять километров.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев примет участие в лыжном марафоне, который пройдет 6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «На гонку заявился участник группы „Иванушки International“ Кирилл Андреев. … Также известно, что марафон посетит олимпийский чемпион Александр Легков», — пишет Муксун.fm со ссылкой на организаторов. Также в 2024 году на мероприятие добавят нововведения: решено сделать два финиша, новый маршрут с выходом в город и ретро-забег с гостями-чемпионами. С разных финишей можно будет стартовать в разные дни — 6 апреля финишировать будут в свободном стиле, 7 апреля проведут классику в «Долине ручьев». Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. Политик рассказал, что выбрал дистанцию в пять километров.