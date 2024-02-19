Магнитогорца осудили за дискредитацию ВС РФ

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
Мужчина отделался 40-тысячным штрафом Фото:

Правобережный райсуд Магнитогорска (Челябинская область) признал местного жителя виновным в дискредитации российской армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, ему назначено наказание в виде штрафа и административного ареста.

«Приняв во внимание признание южноуральца своей вины и раскаяние в содеянном, за совершение правонарушений суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток и штрафа в размере 40 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Помимо дискредитации ВС РФ, мужчину признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), а также в возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Обвиняемый в telegram-канале размещал материалы с антироссийскими призывами, дискредитирующими ВС РФ. В текстах публикаций он использовал атрибутику экстремистских организаций, распространял информацию, которая направлена на разжигание национальной ненависти и вражды.

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Правобережный райсуд Магнитогорска (Челябинская область) признал местного жителя виновным в дискредитации российской армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, ему назначено наказание в виде штрафа и административного ареста. «Приняв во внимание признание южноуральца своей вины и раскаяние в содеянном, за совершение правонарушений суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток и штрафа в размере 40 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Помимо дискредитации ВС РФ, мужчину признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), а также в возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст. 20.3.1 КоАП РФ). Обвиняемый в telegram-канале размещал материалы с антироссийскими призывами, дискредитирующими ВС РФ. В текстах публикаций он использовал атрибутику экстремистских организаций, распространял информацию, которая направлена на разжигание национальной ненависти и вражды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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