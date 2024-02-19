Магнитогорца осудили за дискредитацию ВС РФ

Мужчина отделался 40-тысячным штрафом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правобережный райсуд Магнитогорска (Челябинская область) признал местного жителя виновным в дискредитации российской армии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, ему назначено наказание в виде штрафа и административного ареста.

«Приняв во внимание признание южноуральца своей вины и раскаяние в содеянном, за совершение правонарушений суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток и штрафа в размере 40 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Помимо дискредитации ВС РФ, мужчину признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), а также в возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Обвиняемый в telegram-канале размещал материалы с антироссийскими призывами, дискредитирующими ВС РФ. В текстах публикаций он использовал атрибутику экстремистских организаций, распространял информацию, которая направлена на разжигание национальной ненависти и вражды.