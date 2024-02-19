В Копейске из-за взрывов закроют дороги

В Копейске (Челябинская область) 21 февраля будут слышны взрывы. Из-за них на территории города перекроют несколько дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В районе Копейского завода изоляции труб 21 февраля с 08:00 до 13:00 ООО „Системы компьютерных измерений“ будет проводить пневматические испытания труб методом подрыва накладного заряда. Для обеспечения безопасности и ограничения доступа в зону проведения испытаний посторонних лиц будут перекрыты технологические дороги, проходящие в пределах испытательного полигона», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Взрывы, проводимые в Копейске, часто слышны и в областном центре. Их регулярно проводит не только Копейский завод изоляции труб, но и завод пластмасс. Также источниками звуков, похожих на взрывы, являются челябинские предприятия. В прошлый раз о таких звуках читатели URA.RU сообщали 18 января.
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