19 февраля 2024

В Копейске из-за взрывов закроют дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, полигон старатель, взрыв
В Копейске будут подрывать трубы накладными зарядами Фото:

В Копейске (Челябинская область) 21 февраля будут слышны взрывы. Из-за них на территории города перекроют несколько дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В районе Копейского завода изоляции труб 21 февраля с 08:00 до 13:00 ООО „Системы компьютерных измерений“ будет проводить пневматические испытания труб методом подрыва накладного заряда. Для обеспечения безопасности и ограничения доступа в зону проведения испытаний посторонних лиц будут перекрыты технологические дороги, проходящие в пределах испытательного полигона», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Взрывы, проводимые в Копейске, часто слышны и в областном центре. Их регулярно проводит не только Копейский завод изоляции труб, но и завод пластмасс. Также источниками звуков, похожих на взрывы, являются челябинские предприятия. В прошлый раз о таких звуках читатели URA.RU сообщали 18 января.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) 21 февраля будут слышны взрывы. Из-за них на территории города перекроют несколько дорог, сообщили в пресс-службе мэрии. «В районе Копейского завода изоляции труб 21 февраля с 08:00 до 13:00 ООО „Системы компьютерных измерений“ будет проводить пневматические испытания труб методом подрыва накладного заряда. Для обеспечения безопасности и ограничения доступа в зону проведения испытаний посторонних лиц будут перекрыты технологические дороги, проходящие в пределах испытательного полигона», — уточнили в пресс-службе мэрии. Взрывы, проводимые в Копейске, часто слышны и в областном центре. Их регулярно проводит не только Копейский завод изоляции труб, но и завод пластмасс. Также источниками звуков, похожих на взрывы, являются челябинские предприятия. В прошлый раз о таких звуках читатели URA.RU сообщали 18 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...