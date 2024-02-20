Прокуратура в ХМАО проводит проверку из-за инцидента в автобусе, где мужчина душил ребенка

Прокуратура Сургута проверяет информацию о происшествии в городском общественном транспорте, где мужчина душил ребенка. Свидетелями инцидента стали пассажиры автобуса.
«Прокуратура г. Сургута по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку инцидента с пассажиром маршрутного автобуса, который причинил телесные повреждения мальчику. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщило ведомство на официальном сайте.
После выяснения деталей инцидента ведомство примет меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует доследственную проверку, которую проводит полиция.
Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) обратились в полицию из-за того, что пассажир автобуса душил маленького мальчика. Видеозапись выложили в сургутский telegram-канал.
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