Прокуратура в ХМАО проводит проверку из-за инцидента в автобусе, где мужчина душил ребенка

Прокуратура в ХМАО проверяет информацию о нападении пассажира на мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия в автобусе Сургута Фото:

Прокуратура Сургута проверяет информацию о происшествии в городском общественном транспорте, где мужчина душил ребенка. Свидетелями инцидента стали пассажиры автобуса.

«Прокуратура г. Сургута по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку инцидента с пассажиром маршрутного автобуса, который причинил телесные повреждения мальчику. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщило ведомство на официальном сайте.

После выяснения деталей инцидента ведомство примет меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует доследственную проверку, которую проводит полиция.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) обратились в полицию из-за того, что пассажир автобуса душил маленького мальчика. Видеозапись выложили в сургутский telegram-канал.

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Прокуратура Сургута проверяет информацию о происшествии в городском общественном транспорте, где мужчина душил ребенка. Свидетелями инцидента стали пассажиры автобуса. «Прокуратура г. Сургута по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку инцидента с пассажиром маршрутного автобуса, который причинил телесные повреждения мальчику. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщило ведомство на официальном сайте. После выяснения деталей инцидента ведомство примет меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует доследственную проверку, которую проводит полиция. Ранее URA.RU писало, что жители Сургута (ХМАО) обратились в полицию из-за того, что пассажир автобуса душил маленького мальчика. Видеозапись выложили в сургутский telegram-канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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